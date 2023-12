Papai Noel chega através das águas do Velho Chico para celebrar o Penedo Luz 2023

A abertura das festas natalinas em Penedo trouxe Papai Noel em uma embarcação iluminada, encantando o público também presenteado cortejo natalino, Vila Mágica, parque infantil gratuito e o inédito show de projeção mapeada e teatro musical do espetáculo O Menino Chamado Penedo.

As atrações foram destaque da abertura do Penedo Luz 2023, evento realizado pela Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (Seturec).e da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

A programação que se estende até o festejos do Bom Jesus dos Navegantes de 2024 foi iniciada na noite de domingo, 03, com desfile pelas ruas do Centro Histórico repleto de personagens relacionados com a magia de Natal.

Grupos locais também abrilhantaram a parada natalina, entre eles a Banda Municipal Maestro Jorge Souza Nascimento, Banda da Sociedade Montepio dos Artistas de Penedo, As Quilombolinhas (Povoado Tabuleiro dos Negros) e Grupo de Capoeira Mandingueiros.

Já era noite quando o barco iluminado do Papai Noel se aproximou do porto das balsas, trazendo o público para o cais até ‘desaparecer’ por trás do Museu do Paço Imperial, onde o bom velhinho reencontrou o público, acenando de uma das janelas do imóvel, um dos pontos altos da programação.

O Prefeito Ronaldo Lopes prestigiou toda a programação, apresentando sua mensagem de Feliz Natal, agradecendo a participação de todos, o empenho dos setores da Prefeitura de Penedo e o apoio da Fundação Raimundo Marinho pela cessão do imóvel para o espetáculo O Menino Chamado Penedo, que volta a ser apresentado no Penedo Luz nos próximos sábados, 09, e 16.

Ao lado de sua esposa Fátima Lopes, do Secretário Jair Galvão (Seturec) e Teresa Machado (Semclej), Ronaldo Lopes acionou a iluminação especial do Penedo Luz, inclusive do carrossel e da roda gigante da Vila Mágica, parque infantil com acesso gratuito para criançada.

Ao mesmo tempo, Papai Noel recebia a criançada e distribuía presentes, enquanto a turma do Palhaço Hulkinho fazia a festa do público no palco cuja programação completa pode ser conferida aqui.

SECOM PMP