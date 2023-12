Papai Noel de Madonna não se envergonha de lap dance cair no palco

Madona O Papai Noel levando uma queda feia no meio de uma lap dance no palco pode ter parecido constrangedor – mas o cara não está ferido, nem está tropeçando … TMZ descobriu.

Jerry Sábio também conhecido como Santa Jerry nos diz que ele realmente não sabia que estava prestes a Dança no colo durante seu show na turnê de Madonna em DC na noite de terça-feira, mas a parte atrevida do Natal só falhou porque a cadeira em que ele estava sentado não aguentava o peso da mulher.

No geral, Jerry lidou com a situação da melhor maneira que pôde… e depois do fato, ele nos disse que a equipe de médicos de Madge certificou-se de que ele não estava ferido – assim como a própria Madonna, o que ele aprecia.

Quanto à forma como ele se envolveu com a turnê – Jerry diz que na verdade faz parte da Rede Mundial do Papai Noel, e eles receberam uma ligação da equipe de Madonna horas antes do show, procurando por um Papai Noel da área de DC que pudesse lidar com os holofotes.