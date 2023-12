Parceria distribui 50 mil alevinos em Penedo, sem custo para produtores de pequeno porte

O incentivo à produção de pescado em cativeiro tem assistência técnica e apoio logístico da Prefeitura de Penedo, trabalho realizado por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA).

A pasta administrada pelo Secretário Rogério dos Peixoto (Rogério José da Silva) promove ainda a distribuição de alevinos, iniciativa feita em parceria com a Codevasf que prevê a entrega gradativa de 50 mil alevinos das espécies tilápia e tambaqui.

“Esta é uma ação que nós fazemos todos os anos, com o suporte da Codevasf que nos doa esses alevinos para que possamos fazer a distribuição”, informa Rogério dos Peixoto sobre a ação sem custo para os produtores de pescado.

O governo Ronaldo Lopes/João Lucas também atua diretamente no campo, escavando os viveiros e orientação especializada de equipe técnica da SEMADA.

“É preciso ter toda uma infraestrutura anterior para que possamos fazer essa distribuição e, graças a Deus, os produtores estão muito satisfeitos. Atingimos diversos povoados, entre eles Campo Grande, Manibu, Ponta Mofina, Cooperativa, são 23 povoados agora e vamos avançar nas próximas etapas”, acrescenta Rogério dos Peixoto.

O gestor da pasta também conhecida como Secretaria de Agricultura destaca uma novidade para 2024, esta em parceria com a Universidade Federal de Alagoas. No mês de fevereiro, 30 piscicultores serão orientados gratuitamente sobre a atividade, recebendo kit com equipamentos para controle da qualidade da água dos viveiros e ração para alevinos.

“Esse curso vai ser entre os dias 19 e 22 de fevereiro e a gente está muito feliz porque vai ser um avanço significativo para os produtores e isso só vem engrandecer e fortalecer ainda mais as ações que desenvolvemos”, afirma Rogério dos Peixoto, agradecendo o apoio do Prefeito Ronaldo Lopes e das instituições parceiras das iniciativas para setores produtivos da economia penedense.

Secom PMP com Assessoria Semada