Parceria entre Prefeitura de Penedo, FRM e justiça promove casamento coletivo

Casais que já viviam em união no município de Penedo agora têm o casamento registrado em cartório, graças à articulação da Faculdade Raimundo Marinho (FRM), 2ª Vara Cível da Comarca de Penedo e as Secretarias Municipais de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) e de Educação (SEMED).

O casamento coletivo realizado nesta segunda-feira, 04, oficializou a convivência estável de onze casais, entre eles pessoas idosas matriculadas na Educação de Jovens e Adultos nas turmas da SEMED Penedo.

A iniciativa do curso de Direito da FRM contou com apoio logístico da SEMASDH, do Cartório de Registro Civil de Penedo e celebração do juiz Claudemiro Avelino de Souza na cerimônia realizada na sede do Centro Juvenil Maria Auxiliadora, instituição de assistência social localizada na Vila Matias.

O acesso ao direito da família, a custo zero para os beneficiados, é resultado do convênio da Prefeitura de Penedo com a FRM, que prevê estágio de estudantes e apoio para projetos de extensão da faculdade penedense.

“Como nosso público-alvo são alunos EJA do município, nós já desenvolvemos outros temas com esse mesmo público. O ano passado nós trabalhamos o tema da violência doméstica contra a mulher e agora realizamos a primeira edição do casamento coletivo”, explica a professora Sandra Alves, docente da disciplina Direito de Família da turma do 6º ano do curso de Direito da FRM.

“O nosso projeto foi abraçado pela Prefeitura de Penedo, pela gestão da Secretaria de Educação, em especial da EJA, e pela Secretária Ana Teresa, da Assistência Social, que disponibilizou todo o apoio logístico para a celebração do casamento e comemoração dos casais”, destaca Sandra Alves, agradecendo o apoio do Dr. Claudemiro Avelino.

SECOM PMP