Pardison Fontaine lista os motivos da separação do garanhão de Megan Thee

Pardison Fontaine está insinuando que um efeito dominó é a razão de seu rompimento com Garanhão Megan Thee … um problema levou a outro antes que o relacionamento desmoronasse e queimasse.

O cantor/compositor apareceu no “The Breakfast Club” na quarta-feira e foi bombardeado com perguntas sobre por que o relacionamento terminou… o que ele diz/ela diz no limbo após o lançamento de suas canções maldosas e dissimuladas voltados um para o outro!!!