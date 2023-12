Paris Hilton posta sessão de fotos de lingerie de Natal em meio à polêmica de vídeos de bebês e cachorros

PAris Hilton junta-se agora à lista de celebridades que não perderam a oportunidade de partilhar a forma como celebram as festas de fim de ano. Hilton mostrou aos fãs no Instagram a forma como comemora e os trajes sensuais que usava, ao mesmo tempo que gerou polêmica sobre o relacionamento do filho com o cachorro.

Paris Hilton fez um vídeo polêmico onde dizia que seu cachorro era irmã de seu filho

Paris Hilton dá uma nova “irmã” para seu filho Phoenix como presente de Natal

Enquanto isso, Paris Hilton foi criticada pela relação que seu cachorro tem com seu filho, no vídeo ela é vista chamando seu cachorro, irmã de seu filho, enquanto o cachorro lambia o rosto do bebê.

E embora tenha se tornado mãe há pouco tempo, Paris não perdeu a oportunidade de se mostrar de forma sexy, graças ao conjunto de lingerie que montou para mostrar aos fãs nas redes sociais.

O Modelo de 42 anos é a autoproclamada inventora da selfie em uma postagem que até o momento acumulou mais de 1,5 milhão de curtidas e mais de 11 mil comentários de seus seguidores nesta plataforma de mídia social.

Na seção de comentários, seus fãs destacaram sua beleza e também pediram a Paris uma versão 2023 das selfies com Spears 17 anos depois.

No entanto, Paris Hilton não é a pioneira das selfies de qualquer forma, já que em 1839 Robert Cornelius passou 15 minutos parado diante da câmera em sua loja de lâmpadas na Filadélfia, EUA, para capturar sua imagem.