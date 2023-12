Paschoalotto está NA PROCURA por profissionais; Veja cargos e locais!

A Paschoalotto, empresa com mais de 24 no mercado, especialista em desenvolver soluções inteligentes para a jornada de relacionamento com o cliente, está contratando novas pessoas para preencher o seu time. Desse modo, antes de falar com mais detalhes, veja quais são os cargos abertos no presente momento e os locais:

Operador (a) de Telesserviços/Atendimento – Bauru e Região – SP – Efetivo;

Operador (a) de Telesserviços/Atendimento – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Operador (a) de Atendimento – Marília – SP – Efetivo;

Advogado (a) – Bauru – – SP – Efetivo;

Analista de BI e Planejamento e Controle – Bauru – SP – Efetivo;

Analista De Departamento Pessoal – Bauru – SP – Efetivo;

Analista De Planejamento Digital – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Auxiliar Jurídico – Bauru – SP – Efetivo: Consultas a processos; Contatos com localizadores; Rotinas administrativas; Pesquisas endereços; Diligências externas; Envio e controle de fichas/arquivos;

Estagiário (a) em Marketing – Bauru – SP – Efetivo;

Estagiário (a) em Planejamento Digital – Bauru – SP – Estágio;

Estagiário (a) em Qualidade – Bauru – SP – Estágio;

Estagiário (a) Jurídico – Bauru – SP – Estágio;

Gerente de Planejamento – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Oficial de Manutenção Predial – Bauru – SP – Efetivo: Realizar manutenção predial e reformas em geral. Fazer manutenção hidráulica, elétrica e apoiar em serviços de alvenaria. Acompanhar o estoque de produtos e materiais básicos de manutenção.

Mais sobre a Paschoalotto

Sobre a Paschoalotto, é válido frisar que a empresa desenvolve soluções personalizadas em crédito, cobrança, BPO e atendimento ao cliente, proporcionando uma jornada de relacionamento humanizada, ágil e eficiente, aliada à inteligência tecnológica e ao uso de dados.

Além de ser uma forte parceira na terceirização de processos de negócio para empresas de todo país, conta com 14 prédios espalhados pelas cidades de Ribeirão Preto, Agudos, Marília e Bauru, sua a cidade natal! Isso representa mais de 40 mil m² de Paschoalotto!

Por fim, a empresa acredita fortemente nos seus valores, que são a base de todo resultado, experiência e relacionamento: Diversidade e Inclusão, Agilidade, Excelência e Centralidade no Cliente. O ambiente é diverso e a empresa respeita as pessoas como elas são, promovendo o trabalho em equipe e ajudando a construir cada degrau dessa jornada.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas da Paschoalotto já veio à tona, a candidatura acontece de maneira bem simples. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página da Gupy.



No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

