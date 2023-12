Passarelli ABRE OPORTUNIDADES em SP, RJ, AM e CE

A Passarelli, companhia que é uma das mais tradicionais empresas de Engenharia e Construção do país, está no mercado de trabalho em busca de novos funcionários. Isto é, antes de falar um pouco mais sobre a empresa, confira quais são os postos de trabalho em aberto e suas respectivas localidades:

Advogado Contratual PL – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Administração Contratual JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Contratos JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Gestão de Pessoas (Cargos e Salários) – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Recursos Humanos (Banabuiú) – Banabuiú – CE – Efetivo;

Assistente de Engenharia – Incorporação – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Engenharia (Planejamento) – Manaus – AM – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – PCD – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Compras – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Engenheiro (a) de Planejamento PL – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Estagiário (a) em Biblioteconomia – São Paulo – SP – Estágio;

Técnico (a) de Qualidade – São Paulo – SP – Efetivo;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Tabatinga – AM – Efetivo: Realizar atividades da área de segurança e saúde do trabalho conforme orientações recebidas, identificando riscos,. Atuar na execução de melhorias, medidas de prevenção e controle, orientando os profissionais e acompanhando as atividades, de forma a garantir a saúde e a integridade física dos profissionais, dentre outras atividades.

Mais sobre a Passarelli

Contando mais sobre a Passarelli, é importantíssimo frisar que, fundada em 1932, na cidade de Santos, São Paulo, a Passarelli iniciou suas atividades no setor de residências e galpões de café.

Em 1950, a empresa estabeleceu sua sede na cidade de São Paulo, ampliando ainda mais sua atuação, principalmente na área de saneamento, projetos de infraestrutura, edificações, desenvolvimento imobiliário e de óleo e gás. Hoje, com quase 1 século de atividade, concluiu mais de 2 mil obras em diversos municípios brasileiros.

Quer dizer, com mais de 90 anos de história, atuou em mais de 2 mil projetos e faz parte dos rankings que das maiores empresas do setor e também das melhores empresas para se trabalhar – conquistas importantes que só foram possíveis graças ao insumo mais importante de suas obras: as pessoas!

Como enviar o seu currículo?

Como a lista de vagas da Passarelli já foram expostas, você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (benefícios, horário de trabalho, modelo de contratação e etc.) com atenção e se candidatar.



