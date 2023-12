Pat McAfee zomba do Barão Corbin após selfie com Taylor Swift

Taylor Swift tem sido regularmente mencionado no mundo da WWE recentemente, por fãs, comentaristas e atletas e um desses atletas, Barão Corbinconseguiu conhecer Swift e foi devidamente ridicularizado por isso por Pat McAfee.

Mesmo comparada às estrelas do wrestling, Swift ainda é um grande nome e uma celebridade famosa, então é compreensível que Corbin quisesse tirar uma foto com ela quando encontrou a cantora da Eras Tour no Chefes de Kansas City‘jogo mais recente.

O NXT Superstar recorreu às redes sociais para postar ansiosamente a foto da dupla, mas alguns foram receptivos, como McAfeeembora sarcasticamente, recorreu ao Twitter (agora conhecido como X) para responder à postagem.

“De ‘B*m A*s Corbin’ a sair com bilionários em suítes… Que novidade.”

Grayson Waller, um grande nome da WWE, recentemente travou uma guerra de palavras contra “Swifties”, o nome demoníaco para seus fãs, e não resistiu a comentar o assunto postando: “Eu deveria saber que Corbin era um Swiftie. “

Corbin aproveitou a oportunidade para assistir futebol logo após sua derrota para Ilja Dragunov pelo NXT Championship durante o NXT Deadline em 9 de dezembro. Ele não ganha um título há mais de seis anos em nenhum evento promovido por Stamford.

Chiefs vs Bills termina em polêmica

Não foi um final de noite feliz para Corbin e Swift, já que os Chiefs foram derrotados por 20-17 pelo Notas de búfalo pela terceira derrota em quatro jogos.

Foi ofuscado por uma controversa, mas correta, chamada de impedimento contra Kadarius Toney em um touchdown que precisava do quarterback do time, Patrick Mahomespara ser contido por seus colegas.

Os Chiefs tentarão voltar às vitórias contra o Patriotas da Nova Inglaterra no domingo, 17 de dezembro, com o jogo no Estádio Gillette começando às 13:00 ET.