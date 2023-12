Patrick Beverley fica bravo com Josh Giddey por causa de seu suposto caso com Liv Cook: Eu tenho uma filha

Ta última voz a opinar sobre o Josh Giddey saga é a Filadélfia 76ers‘ Patrick Beverley quem bateu o Trovão da cidade de Oklahoma jogador à sua maneira, garantindo que ele mantivesse distância da conversa.

Giddey foi ligado a um menor californiano chamado Liv Cookcom quem ele supostamente começou um relacionamento e dormiu, apesar de ela ter 16 anos ou até 15 anos, dependendo de a quem você perguntar.

Embora não seja ilegal em alguns estados fazer sexo, ainda é desaprovado, considerando Giddey tem 21 anos e desde então está vinculado a outro aluno do ensino médio após a divulgação da notícia e a descoberta de mais fotos/vídeos dele e de sua associação com Cozinharque ele afirma ter encerrado quando soube a idade dela.

As autoridades e a NBA estão investigando o que está acontecendo com Giddey mas isso não impediu as pessoas de expressarem suas opiniões sobre o assunto e claramente fez Beverley bastante irritado.

“Eu nem quero falar sobre isso. Eu tenho uma filha,” Beverley disse em seu podcast. “Eu nem quero pensar nisso.

“Tenho duas filhas… tive a sorte de não estar em situações como essa. Mas tenho uma filha, só sei como fico.”

Quem é Patrick Beverley?

Patrick Beverley, nascido em 1988, é um jogador da NBA conhecido por suas proezas defensivas e estilo implacável. Formado na Universidade de Arkansas, ele passou um tempo na Europa antes de ingressar na liga em 2013 com o Foguetes Houston.

BeverleyO jogo defensivo agressivo, marcado pela rapidez e esforço inabalável, ganhou atenção. Ele é reverenciado por suas paradas defensivas, mergulho em busca de bolas perdidas e liderança vocal na quadra. Notável por sua habilidade de defender adversários de ponta, seu impacto vai além das estatísticas, inspirando equipes com sua intensidade.

A carreira de Beverley abrange várias equipes, incluindo o Houston Rockets, Los Angeles Clippers (onde contribuiu notavelmente para a força defensiva), o Minnesota Timberwolves e Memphis Grizzlies. Suas habilidades defensivas lhe renderam elogios, com participações em times All-Defensive da NBA.

Além de sua habilidade defensiva, ele é um arremessador de três pontos confiável, conhecido por energizar as equipes com sua agilidade e atitude.