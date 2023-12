Patrick Mahomes antecipa nervosamente a estreia no Lambeau Field e pretende permanecer livre de lesões

Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes está se preparando para seu primeiro jogo em Campo Lambeaucasa do Green Bay Packers. Embora Mahomes já tenha visitado Lambeau no passado, ele nunca tocou lá, o que torna esta uma ocasião especial para ele. Os Chiefs jogaram em Lambeau apenas duas vezes desde que Mahomes foi convocado, sendo um jogo na pré-temporada, onde Mahomes não jogou, e outro em 2019, quando ficou afastado dos gramados devido a uma lesão no joelho.

Numa conferência de imprensa na quarta-feira, Mahomes expressou o seu entusiasmo pelo próximo jogo, dizendo: “Estou extremamente entusiasmado com isso. Assisti durante toda a minha vida e sei que será um ambiente hostil; os fãs vai ser barulhento, vai ser muito parecido com Arrowhead é para outras equipes, como você está dizendo.” Mahomes está ansioso pelo desafio de jogar num estádio tão histórico e icónico.

Os Packers têm tido um bom desempenho recentemente, vencendo os dois últimos jogos contra o Los Angeles Chargers e Detroit Lions. Mahomes tem estudado os rivais NFC North dos Packers para obter insights sobre as estratégias de Green Bay.

Ele mencionou especificamente o quarterback do Packers Jordão Amordizendo: “Jordânia [Love] ficou melhor e melhor a cada jogo. Ele sempre teve talento, mas quando você consegue mais e mais repetições… você pode ver o quanto ele está ficando mais confortável.” Mahomes reconhece a habilidade de criação de jogo do ataque dos Packers e a força de sua defesa.

Chiefs tentarão manter o ímpeto

Os Chiefs estão atualmente em uma seqüência de vitórias consecutivas após derrotar o Invasores de Las Vegas último domingo. Eles estão tentando aproveitar esse impulso e garantir outra vitória contra os Packers. Mahomes enfatizou a importância de igualar a confiança dos Packers e encontrar uma forma de vencer o jogo.

No geral, Mahomes está entusiasmado com a oportunidade de jogar no Lambeau Field e preparado para o desafio que espera por ele e sua equipe. Ele reconhece o significado histórico do estádio e está ansioso para experimentar a atmosfera apaixonada criada pelos torcedores dos Packers.