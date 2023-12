Patrick Mahomes chega ao seu limite com uma explosão lateral: por que ele estava realmente chateado?

Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes geralmente é o cara mais legal em campo. Seu sucesso muitas vezes depende de sua habilidade de manter a compostura durante os momentos mais importantes.

Quando Mahomes foi capturado pelas câmeras gritando na lateral no final do jogo contra o Notas de búfalo depois de um pênalti polêmico sobre WR Kadarius Toney, fãs e comentaristas notaram. Já o vimos reclamar com os árbitros antes, mas essa explosão explosiva atingiu um nível totalmente novo.

Mahomes aponta o dedo aos árbitros

A estrela de Kansas City não escondeu seus sentimentos sobre a ligação. Ele podia ser visto claramente repreendendo os árbitros em campo, e isso continuou em sua entrevista pós-jogo. Seu problema era menos sobre a precisão da chamada, mas sobre o fato de que a penalidade incomum de impedimentos ofensivos foi aplicada em um momento tão importante.

“Quero dizer, eu vi a foto; ele provavelmente está quase fora de jogo”, admitiu Mahomes após o jogo.

“Mas pelo [the official] assumir o controle do jogo por meio de uma decisão como essa não afeta em nada o jogo – de jeito nenhum. (Isso) não afetou nada.”

Ele também pode ser ouvido em microfones ao vivo conversando com o Bills QB Josh Allen após a perda, chamando-o de “a ligação mais louca que eu já vi.”

A opinião de Tony Romo sobre a explosão de Mahomes: ele quer que seus companheiros sejam melhores

Tony Romo, o ex-quarterback da NFL que forneceu análises na CBS durante o jogo, leu mais sobre a situação do que apenas os árbitros. Tem sido um temporada frustrante para os Chiefse ele viu o que muitos fãs veem: que Mahomes está farto dos erros de sua equipe.

“Esses receptores não consigo evitar prejudicar a equipe. Muitas vezes no final do jogo”, disse Romo enquanto as câmeras mostravam o comportamento lateral de Mahomes. “A frustração de Patrick, que lida com isso tão bem quanto qualquer pessoa, está crescendo”.

Romo fez referência a outros incidentes, especificamente do Wide receivers dos Chiefs, que lhes custou jogos ao longo da temporada. Drops de Toney e Marquez Valdés-Scantling têm arruinou passes perfeitos de Mahomes em momentos críticos, assim como o pênalti de Toney custou a Travis Kelce um destaque histórico no domingo.

“Quantas vezes ele ganhou o jogo, mas eles não ganharam? Está aumentando, ele nunca faz isso, mas ele quer que esses caras sejam melhoresmais apertado”, disse Romo na transmissão.

Mahomes pode ter visado publicamente os árbitros, mas os Chiefs têm muito mais problemas para resolver, que o duas vezes Super Bowl a explosão do campeão só conseguiu destacar ainda mais.