Patrick Mahomes foi reduzido às lágrimas após o Invasores de Las Vegas vencer o Chefes de Kansas City no dia de Natal na semana 16 da temporada da NFL.

O Chefes perdeu o jogo por seis pontos em uma derrota surpreendente por 20-14, sua sexta derrota na temporada e a quarta desde o adeus na Semana 10.

A linha ofensiva do Kansas City Chief corre com os novos carrinhos de golfe de Patrick Mahomes

Isso marca uma terrível evolução para o atuais campeões do Super Bowl quem lidera o AFC West por duas vitórias sobre o Raiders, Denver Broncos e Los Angeles Chargers.

A falta de recebedores eficazes foi exposta para todos verem, apesar de uma boa temporada Arroz Rashee e possuindo talentos como Travis Kelce, significa que Mahomes está lutando por opções para passar. Isso está claramente tendo um impacto na estrela do futebol.

Um vídeo mostrou uma pessoa com lágrimas nos olhos Mahomes assistindo sua defesa da linha lateral enquanto o Invasores liderado por seis faltando 48 segundos para o final do quarto período, mas ele sente a necessidade de permanecer mentalmente focado nos dois jogos restantes da temporada.

“Tudo o que você pode fazer é passar para o próximo jogo e para o dia seguinte”, Mahomes disse a Charles Goldman. “Ainda acredito que podemos fazer o que quisermos.

“Se não (limparmos), iremos para casa (nos playoffs).”

Mahomes não é o único a sentir pressão

Mahomes não estava sozinho em suas emoções como o Travis Kelce dos chefes com raiva lançou seu capacete no chão no Arrowhead Stadium e exigiu uma intervenção, enquanto Taylor Swift e Brittany Mahomes parecia bastante chateado assistindo dos camarotes executivos.

Esposa de Patrício colocou as mãos na boca de horror com o jogo enquanto Rápido ofereceu um toque reconfortante nos ombros, mas permaneceu de lábios finos enquanto vestiam os trajes de Natal.