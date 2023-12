Patrick Mahomes dá uma vantagem inesperada aos seus inimigos: ele foi exposto?

Patrick Mahomes não é apenas o reinado Jogador mais valioso da NFL (MVP); ele também é um dos melhores zagueiros de sua geração. No entanto, o Chefes de Kansas City O chamador de sinal está lutando para brilhar nesta temporada, e ninguém sabe realmente por quê.

Pode ser uma mera coincidência que Netflix“Quarterback” A série documental foi lançada pouco antes do início da temporada de 2023, mas alguns teóricos da conspiração acham que o documentário expôs segredos que seus rivais estão aproveitando para detê-lo em campo.

Quer isto seja verdade ou não, a verdade é que Mahomes está passando por momentos difíceis, mas apenas em alguns elementos do jogo, já que em outros ele está melhorar do que nas temporadas anteriores.

Vamos dar uma olhada.

Números de Mahomes

Os números frios, compilados por Referência de futebol profissionaldizem que após 13 semanas de ação na temporada de 2023, Mahomes tem uma porcentagem de cinco touchdowns por passe lançado, uma média de sete jardas por tentativa, 10,4 jardas por conclusão, 260,6 jardas por jogo e uma classificação de 95,1 pontos.

Todos esses números estão abaixo do seu médias históricas. Em sua carreira, o Tecnologia do Texas alum tem uma porcentagem de touchdown de 6,2, oito jardas por tentativa8,4 jardas por conclusão, 297,5 jardas por jogo, e sua classificação média é 104,3 pontos.

A isto devemos acrescentar que a sua percentagem de interceptações por tentativa de passe é de 2,3, contra os 1,7% que ele tem em média em sua carreira.

Porém, nem tudo é ruim para Mahomes. Seu percentual de conclusão é de 67,8%, contra a média de sua carreira de 66,5%, e seu saco a porcentagem é de 3,7%, abaixo de sua média de 3,9%.

As razões além do braço de Mahomes

Os analistas têm uma infinidade de teorias em torno da queda na produtividade da estrela do Chiefs. No entanto, um dos problemas mais óbvios é o mau desempenho do seu receptores.

É verdade que Cidade de Kansas corpo receptor caiu 30 passes para Mahomes até agora nesta temporada, o maior número no NFL e quatro quedas acima dos 26 do segundo colocado, Cleveland Browns.

Arroz Rashee lidera esta estatística com sete quedas, e Márquez Valdés-Scantling perdeu dois passes. Nem mesmo a outra estrela do time, tight end Travis Kelceestá isento nesta categoria, pois perdeu quatro passes para seu quarterback.

Muitos acusam que a saída de Monte Tyreek foi o gatilho para Mahomes’ lutas. No entanto, Colina é ainda pior do que Arrozjá que ele perdeu oito passes para Tua Tagovailoao segundo pior recorde da liga.

E não esquecemos a mudança no sistema que provocou a saída do coordenador ofensivo Eric Bienemy nesta temporada, para aceitar o cargo de assistente técnico no Comandantes de Washington.

A equipe ainda não assimilou as mudanças implementadas pela Matt Nagye isso prejudicou o desempenho não apenas Mahomes mas toda a ofensa.

Com cinco semanas de atividade pela frente, ainda resta saber como Mahomes terminará a temporada, embora no momento suas chances de repetir como MVP parecem muito distantes.