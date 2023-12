Patrick Mahomes demonstra raro ataque de raiva depois que os árbitros arruinaram o passe de Travis Kelce para o TD

Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes exibiu um raro ataque de raiva na linha lateral no final da derrota de domingo na semana 14 para o Notas de búfalo no Estádio Arrowhead. Chris Jones também foi visto no início do jogo discutindo com um de seus treinadores, ambos maus sinais para o atual Super Bowl campeões.

Mahomes, 28 anos, enlouqueceu com os árbitros por declararem impedimentos ofensivos em uma jogada de touchdown criada por um incrível passe lateral de 20 jardas do tight end Travis Kelce para receptor amplo Kadarius Toney.

Os jogadores do Chiefs tiveram que segurar Mahomes na linha lateral enquanto ele gritava furiosamente com os árbitros por declararem os impedimentos ofensivos. Durante sua coletiva de imprensa pós-jogo, ele redobrou as críticas ao árbitro.

“Para assumir o controle do jogo com uma decisão como essa, isso não afeta em nada o jogo, não afetou nada, é apenas difícil”, disse Mahomes. “Esse é um tight end do Hall da Fama fazendo uma jogada no HOF que não será mostrada porque lançamos uma bandeira para impedimentos ofensivos.

“Isso prejudica não apenas este jogo e esta temporada, mas também a carreira lendária que Travis teve. Isso me machuca porque sei o quanto ele trabalha duro para isso.”

Andy Reid também critica árbitros depois que Bills derrotou Chiefs

Os árbitros chamaram de volta o TD potencial vencedor do jogo porque Toney estava fora de jogo. Os árbitros costumam alertar os treinadores e jogadores sobre isso, mas não desta vez.

Treinador principal dos chefes Andy Reidque geralmente é bem-educado, também criticou os árbitros por essa ligação durante sua coletiva pós-jogo.

“Normalmente recebo um aviso antes que algo assim aconteça”, disse Reid. “Um pouco embaraçoso no Liga Nacional de Futebol para que isso aconteça. … Eu não tinha transferidor por aí, mas foi um pouco constrangedor.”

Mahomes não foi o único jogador do Chiefs que ficou irritado durante o jogo, mas pelo menos não foi contra um de seus próprios treinadores.

Chris Jones ataca seu treinador

Antes de Mahomes bater o capacete no chão e gritar com os árbitros por causa da chamada ofensiva de impedimentos, Jones e um dos treinadores do Chiefs foram vistos discutindo na linha lateral no meio do terceiro quarto.

Jones gritou com o treinador, que bateu o tablet no chão, o que aparentemente pegou o jogador desprevenido.

Não houve mais incidentes com Jones, que é um dos líderes não só da defesa do Chiefs, mas de todo o time.

Discussões entre jogadores e treinadores não são raras no NFLmas é algo para se observar, considerando que os Chiefs já perderam jogos consecutivos diante de Taylor Swiftque nunca havia testemunhado pessoalmente uma derrota em Kansas City antes da semana passada.