Patrick Mahomes desabafa com Josh Allen sobre os impedimentos ofensivos ‘terríveis’

Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes conheceu Notas de búfalo QB Josh Allen no meio de campo do Arrowhead Stadium após o confronto de domingo da semana 14 entre as duas equipes, que terminou com um polêmico impedimento ofensivo na reta final.

Mahomes, 28 anos, ficou furioso após a ligação e desabafou com Allen quando os dois se cumprimentaram, chamando-a de “terrível pra caralho”. Ele também criticou os árbitros durante sua coletiva de imprensa pós-jogo.

“A chamada mais estranha que já vi”, disse Mahomes a Allen. “Impedimentos ofensivos nessa jogada, cara. É terrível.”

A decisão ofensiva dos impedimentos ficou ainda pior porque os árbitros perderam uma falsa largada no Bills. Por Miller a próxima jogada.

O incrível destaque de Travis Kelce eliminado

Mahomes ficou especialmente irritado porque a chamada eliminou um passe lateral incrível do tight end do Chiefs Travis Kelce para receptor amplo Kedarius Toney para o suposto touchdown da vitória do jogo.

As autoridades ligaram para Toney por impedimentos ofensivos para chamar de volta o TD. Os Bills (7-6) venceriam os Chiefs (8-5) por três pontos.

Treinador principal dos chefes Andy Reid também explicou como os árbitros costumam avisar as equipes antes de fazer essa ligação. Taylor Swiftentretanto, confortou Kelce.