Patrick Mahomes diz que Taylor Swift faz parte do Chiefs, a equipe a está abraçando

Patrick Mahomes diz Travis Kelce é amor Taylor Swift está recebendo muito amor do Kansas City Chiefs… porque segundo ele, ela é basicamente uma companheira de time!

O QB dos Chiefs tinha coisas brilhantes a dizer sobre a cantora durante um bate-papo no “CBS Mornings”, admitindo que os caras mantiveram distância do romance quando ele começou… mas todos eles rapidamente se abriram com ela.