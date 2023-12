Patrick Mahomes e Josh Allen são os dois quarterbacks mais duráveis ​​da NFL

Patrick Mahomes e Josh Allen se tornarão os únicos dois zagueiros a iniciar todos os jogos desde 2021, agora que Jaguares de Jacksonville QB Trevor Lawrence perderá sua primeira partida na carreira no domingo contra o Carolina Panteras na semana 17 de 2023 NFL temporada.

Mahomes, 28, e Allen, 27, continuam provando repetidamente que são os dois melhores jogadores centrais de toda a liga. Além disso, a disponibilidade é a melhor capacidade, por isso há muito pouco a criticar sobre eles.

Lawrence, 24 anos, provavelmente também não deveria ter jogado a última partida, mas ele é um tipo de QB da velha guarda que estará sempre pronto para competir independentemente de lesão.

Ele também é um quarterback durável, mas Mahomes e Allen têm muito mais do que se orgulhar em seu currículo, com o Chefes de Kansas City QB claramente superando seu Notas de búfalo contrapartida.

Patrick Mahomes e Josh Allen podem se encontrar novamente

Mahomes lamenta a forma como deixou o campo algumas semanas atrás, depois de perder para o Bills, essencialmente dizendo a Allen que “a pior decisão de todos os tempos” o salvou.

Allen e Mahomes podem se encontrar nos playoffs caso o Bills vença faltando apenas alguns jogos para o fim.

No entanto, quando se trata de durabilidade, Mahomes ainda superou Allen porque jogou mais algumas partidas do que o QB do Bills.