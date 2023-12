Patrick Mahomes faz uma aparição surpreendente no relatório de lesões do Chiefs – ele perderá algum jogo?

Tele Chefes de Kansas City‘relatório de lesões na quarta-feira tinha um nome surpreendente – Patrick Mahomes.

Mahomes‘aparição no Cidade de Kansas relatório de lesões colocou o reinado NFL O status do MVP para a semana 14 em questão, quatro dias antes do Chefes hospedar o Notas de búfalo em uma disputa crítica no final da temporada para ambas as equipes. Kansas City espera se recuperar de uma derrota desanimadora em Baía Verdeenquanto Búfalo correrá ainda mais risco de perder os playoffs com uma derrota em Estádio Ponta de Flecha.

Qual é a lesão de Mahomes?

Mahomes tem um problema no peito, segundo a equipe, e é provável que a lesão tenha ocorrido durante a derrota de domingo por 27 a 19 para o Empacotadores no Campo Lambeau.

Mahomes já lutou contra lesões antes em seus seis jogos completos NFL temporadas, mas ele raramente perdeu muito tempo de jogo. Uma lesão no joelho custou duas vezes Super Bowl venceu dois jogos durante a temporada de 2019 e disputou todos os jogos desde o início da temporada de 2021. Mahomes jogou com uma torção no tornozelo durante os playoffs da última temporada, usando muita coragem – e ainda mais fita – para liderar o Chefes para outro título.

Não se espera que Mahomes perca nenhuma ação

Mahomes praticado integralmente na quarta-feira, apesar de ter aparecido no Chefes‘relatório de lesão. Salvo uma crise grave ou agravamento da lesão, o quarterback superstar deve estar pronto para ir quando o Contas vir para a cidade no domingo à noite.

Em uma temporada em que muitos outros zagueiros famosos sofreram lesões de longa duração, os Chiefs – e o NFL – investem em manter Mahomes saudável e em pé. Vendo como Cidade de Kansas não teve um corpo de recebedores confiável nesta temporada, os Chiefs precisarão da invenção e da capacidade de jogo de Mahomes, sem dúvida, mais do que nunca ao longo da temporada regular – e na pós-temporada, onde Mahomes nunca teve que iniciar um jogo fora de casa.