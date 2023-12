Patrick Mahomes finalmente ataca Kadarius Toney depois de mais um erro crasso

Chefes de Kansas City receptor amplo Kadarius Toney acertou um passe perfeito do quarterback Patrick Mahomes que levou a uma interceptação no início do quarto período da vitória do time por 27 a 17 sobre o Patriotas da Nova Inglaterra no domingo no Gillette Stadium.

Mahomes, 28 anos, recebeu uma multa de US$ 50 mil do NFL devido às suas críticas aos árbitros na semana passada, depois que eles marcaram um impedimento ofensivo em Toney que apagou o que teria sido um incrível passe lateral do tight end Travis Kelce para o Chiefs WR em questão para um touchdown.

Patrick Mahomes furioso com os dirigentes após derrota do Chiefs para o Bills

Muitos especialistas afirmaram que Mahomes deveria redirecionar essa raiva para seus receptores, especialmente Toney, e ele finalmente fez isso após o INT.

Mahomes foi mostrado na transmissão furioso na linha lateral depois que Toney não conseguiu fazer a captura fácil e os leitores labiais nas redes sociais rapidamente entenderam o que ele disse.

“Você está brincando comigo? Deus, droga”, Mahomes aparentemente gritou após a interceptação.

Kadarius Toney pode ser cortado pelos Chiefs

Os Chiefs lideram a liga em passes perdidos e tudo começou na semana 1, quando Toney não conseguiu fazer algumas recepções. Nada mudou.

Não há como o técnico do Chiefs Andy Reid e Mahomes continuam a confiar em Toney no avanço na reta final da temporada de 2023 da NFL, apesar do fato de ele ter recebido um passe de TD no ano passado Super Bowl vitória sobre o Filadélfia Eagles.

É possível que após a frustração de Mahomes com Toney que os Chiefs o tenham cortado antes do confronto da Semana 16 contra o Invasores de Las Vegas.

Kansas City estava liderando o New England por 27 a 10 no momento da interceptação, então está claro que a explosão lateral de Mahomes teve apenas um único destinatário, Toney.