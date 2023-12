Patrick Mahomes mantém a fé nos recebedores dos Chiefs: eu sei o quanto eles estão trabalhando

Tele Chefes de Kansas City pode estar 9-5 e na pole position para vencer o AFC Oeste novamente, mas isso mascara o quão difícil a temporada de 2023 tem sido para o atual Super Bowl campeões. Quarterback Patrick Mahomes não teve o benefício de um receptor número 1 genuíno este ano, o que levou a quedas e interrupções ofensivas inexplicáveis.

O Chefes no domingo voltou à pista, cortesia de um Vitória por 27-17 sobre o humilde Patriotas da Nova Inglaterramas o jogo estava disputado no intervalo e Cidade de Kansas teve que se afastar no segundo tempo para deixar o resultado fora de dúvida. Na segunda-feira, Mahomes disse ao ProFootballTalk que continuará a manter a fé no sitiado corpo de recepção dos Chiefs – especialmente com a pós-temporada se aproximando – na esperança de que a vitória em Estádio Gillette poderia ser um ponto de viragem.

Mahomes: “Vou continuar atirando a bola para o cara aberto”

Mahomes está buscando o terceiro título do Super Bowl em seus sete anos de carreira, mas a busca foi complicada pelo grupo de recebedores pouco convincente do duas vezes MVP. Mahomes empatou o recorde de sua carreira com 13 interceptações por causa de quedas como essa Kadarius Toney feito no domingo – um passe que ricocheteou em suas mãos e caiu nos braços de Patriotas Zagueiro Eu conheço você.

“Tudo o que você pode fazer é trabalhar nisso e a galera sabe que vou continuar atirando a bola”, disse Mahomes na segunda-feira, em referência aos erros atípicos de seus apanhadores de passes. “Vou continuar atirando a bola para o cara aberto e deixá-los ir lá e tentar fazer jogadas”.

Mahomes realmente continuou atirando e terminou a vitória de domingo com 305 jardas de passe, completando 27 de suas 37 tentativas de passe. Receptor novato Arroz Rashee está rapidamente se tornando o favorito de Mahomes – ele foi alvo de pelo menos nove vezes em cada um dos últimos quatro jogos e marcou touchdowns em três desses jogos. Mahomes espera que outra pessoa se apresente nos jogos finais da temporada regular.

“Os caras precisam ter confiança para saber que vou continuar jogando de volta para eles e eles precisam fazer as jogadas acontecerem”, disse Mahomes. “Faz parte do futebol. Obviamente, foi uma parte muito importante este ano para nós, mas confio nos caras. Sei o quanto eles estão trabalhando nisso. Eles vão lá e serão os melhores jogadores que puderem.”

34 quedas, as piores da liga

Os recebedores do Chiefs lançaram mais passes do que qualquer outro grupo receptor no NFL, com média de mais de dois por concurso. A praga das gotas estendeu-se até Travis Kelceque deixou um passe para touchdown de Mahomes escapar por entre seus dedos no início do terceiro quarto.

Ainda assim, a confiança de Mahomes continua alta em jogadores como Toney, Arroz, Justin Watsone Márquez Valdés-Scantlinge o duas vezes MVP do Super Bowl espera fazer jogadas suficientes para derrotar o Invasores de Las Vegas na semana 16.

“Acho que esses caras podem pegar a bola. Já vi alguns desses caras fazerem as melhores capturas que já vi”, disse Mahomes. “Então eu acho que é apenas jogar com confiança, sendo eles, e se eles fizerem isso, essas coisas vão ajudar sozinhas.”