Patrick Mahomes não é nada sem Andy Reid, diz o ex-técnico do ‘Last Chance U’

Jason Brownque apareceu nas temporadas três e quatro do documentário da Netflix “Last Chance U” como treinador principal do Futebol dos Piratas da Independêncianão hesitou em criticar Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes.

Brown, 46, apareceu recentemente em um podcast e se tornou viral com sua opinião sobre Mahomes, que não seria bom sem o treinador principal Andy Reidde acordo com a polêmica estrela de “Last Chance U”.

“Mahomes, eu já o vi antes. Já vi John Elway, irmão. Mahomes não conseguiu segurar a maldita esquerda de John Elway no inverno frio”, disse Brown. “Não estou odiando Mahomes, estou lhe contando a verdade sobre Mahomes. Sem Andy Reid, Mahomes não é nada. Coloque-o dentro Chicago, quão bom é Mahomes? Eu não acho que ele seria nada bom.

“Você sabia que 50 por cento de seus arremessos são na linha de scrimmage ou atrás dela? Ele é o jogador com classificação mais baixa Super Bowl o quarterback mais vencedor de todos os tempos. Ele está em um sistema enigmático criado para ajudá-lo a ter sucesso.”

Quem é Jason Brown de ‘Last Chance U?’

Brown foi uma figura polarizadora no programa da Netflix devido à sua atitude agressiva com os jogadores, que inclui muitos gritos e xingamentos.

Os resultados em campo foram suficientes para ignorar suas poucas habilidades pessoais, mas desde então ele se aposentou como treinador para se concentrar em sua própria marca de uísque e charuto.

Brown também lançou um livro intitulado “Hate Me Now, Love Me Later”. É seguro dizer que os torcedores do Chiefs estão no estágio “agora” após seus comentários insultuosos, que surgiram após a terceira derrota de Mahomes em cinco jogos.