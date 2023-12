Patrick Mahomes poderia render a Mattress Mack os milhões que perdeu no Houston Astros

Colchão Mack é um popular empresário local em Houston, Texas, com sua empresa de venda de colchões obtendo lucros anuais que lhe permitem realizar apostas esportivas promocionais.

Geralmente, ele faz apostas no resultado de eventos esportivos, geralmente aqueles que envolvem Franquias do Texas, por meio de vendas promocionais em suas lojas de colchões e, como resultado, mesmo que as apostas percam, ele geralmente ainda obtém lucro com a vinda de mais pessoas à sua loja.

Patrick Mahomes se transformou em vilões da Disney graças à sua explosão no recente jogo dos Chiefs

Em 2022 Mack, nome real Jim McIngvaleganhou incríveis US$ 75 milhões depois de apostar que o Houston Astros venceria a World Series, embora tenha perdido US$ 43 milhões de dólares ao apostar na equipe para repetir o triunfo em 2023, o que não conseguiu.

Suas apostas não se limitam a Liga Principal de Beisebol quer com Colchão Mack tendo também perdido significativamente no NFL mercado de apostas em 2023.

Mack teve enormes perdas quando apostou no Chefes de Kansas City perder nos playoffs duas vezes seguidas, mas o Chefes acabou ganhando tudo depois de chegar ao Super Bowl.

“Você me custou milhões apostando contra você” Mack disse a Mahomes conforme relatado pela Sports Illustrated.

Colchão Mack pode mudar sua sorte se repetir suas apostas nos Chiefs em 2024

No entanto, há razões para acreditar que se McIngvale quer realmente ganhar dinheiro no NFL playoffs nesta temporada, ele poderia fazê-lo simplesmente repetindo suas apostas da temporada passada.

Três derrotas chocantes para o Buffalo Bills, Green Bay Packers e Denver Broncos deixaram os atuais campeões com um recorde de 8-5.

Embora seu caminho para os playoffs não pareça estar em perigo, parece que eles não terão a vantagem habitual de garantir o futebol em casa na pós-temporada.

Tirando o ano em que os playoffs foram impactados pelo COVID-19 e tiveram que ser disputados em uma bolha, o Chefes nunca joguei um jogo de playoff fora de casa com Patrick Mahomes como o QB inicial.

No entanto, ao fazer isso nos playoffs desta temporada, é muito mais provável que sofra uma derrota. É aqui que Colchão Mack poderia recuperar seu dinheiro.

O Chefes têm um elenco tão forte que apostar contra eles ainda vale a pena, mesmo que não sejam tão confiáveis ​​em campo. Como tal, ele estaria em condições de obter uma vitória substancial se apostasse novamente no Chefes perder nos playoffs.