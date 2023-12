Patrick Mahomes recebe retrato deslumbrante do fã artista que o pintou com uma bola de futebol

TA má forma do Chiefs não diminuiu o otimismo dos fãs em torno Patrick Mahomes. Homenagens continuam a chegar de apoiadores do Chiefs em todo o mundo… e a recente demonstração de apoio de um fã chamou a atenção dos usuários das redes sociais.

Patrick Mahomes recebe homenagem impressionante do artista que o pinta usando futebol

Artista Samantha Woj surpreendeu os fiéis do Chefe com sua arte de fã de Patrick Mahomes ao pintar um retrato incrível do quarterback. Mas ela fez isso com uma reviravolta.

Em vez de usar pincel a artista, que postou um vídeo de seu trabalho no X (antigo Twitter), usou uma bola de futebol americana, mergulhando as pontas na tinta e depois usando-a para fazer sua criação.

“Dia de jogo. Vamos @Chiefs. Pintando @PatrickMahomes com uma bola de futebol como pincel”, era a legenda do vídeo que já teve quase 100 mil visualizações.

A seção de comentários foi preenchida e impressionou os usuários, que ficaram cheio de elogios aos esforços do artista. “Nível de talento: épico”, escreveu um usuário. “Isso é uma loucura! Que talento incrível!” disse outro.