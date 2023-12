Patrick Mahomes se torna famoso vilão do cinema graças à inteligência artificial

Patrick Mahomes se viu se tornar um vilão nos últimos dias após o Jogo dos Chiefs contra o Buffalo Bills. O quarterback teve um colapso no quarto trimestre que foi desencadeado por uma penalidade controversa no recebedor Kadarius Toney.

Patrick Mahomes se transformou em vilões da Disney graças à sua explosão no recente jogo dos Chiefs

A frustração do jogador tomou conta e viu as cenas ficarem feias após o árbitro encerrar a partida. “A chamada mais selvagem que já vi”, disse Mahomes a Allen, empurrando-o para fora do caminho. “Impedimentos ofensivos, terríveis.” ele gritou em seu acesso de raiva.

Desde então, Mahomes pediu desculpas por seu comportamento, mas seu pedido de desculpas não conseguiu diminuir o fluxo de crítica tanto por especialistas quanto por usuários de mídia social.

Tem havido todo tipo de reações mistas nas redes sociais, mas há uma que chamou particularmente a atenção dos usuários: uma linha de Mahomes como vilões famosos do cinema.

A postagem no X, que recebeu mais de 650 mil visualizações até agora, contém imagens geradas por IA do quarterback como bandidos famosos como Cruella, Jafar, Malévola, Hades, A Rainha Má, Coringa e até um Jedi Sith.