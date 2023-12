Patrick Queen se inspira em Travis Kelce para flertar com Dua Lipa e a convida para jogo dos Ravens

Corvos de Baltimore‘ Zagueiro Rainha Patríciacujo time possui um recorde de 9-3 na temporada de 2023 da NFL, aspira imitar Travis Kelcesucesso fora de campo.

Kelcea conexão com Taylor Swift começou quando ele declarou publicamente sua intenção de conhecê-la durante um de seus shows. Co-apresentador Jack Colonizador compartilhado Rainha‘s tweet no podcast Punch Line.

“Já tenho uma suíte e uma camisa para você em um Corvos jogo @DUALIPA,” Rainha escreveu.

Já tenho uma suíte e uma camisa para você em um jogo dos Ravens @DUALIPA ? (@Patrickqueen_) 3 de dezembro de 2023

O cornerback All-Pro do Corvos, Marlon Humphreyrespondeu a Rainhatweet.

“Travis Kelce inspirou a todos”, Humphrey brincou.

Enquanto Rainha pretende seguir Kelcesucesso romântico de, resta saber se ele conseguirá estabelecer uma conexão com a cantora anglo-albanesa Dua Lipa.

“Dua Lipavenha para o Corvos“, Humphrey implorou.

“PQ é um cara legal. Estou tentando pensar em coisas boas sobre ele. Ele tem muitas características boas, cara. Ele é um bom jogador de futebol.”

Uma agenda lotada

A cantora recentemente se separou do diretor de cinema francês Romain Gavras e é conhecida por sua agenda lotada, que inclui vários projetos como a turnê Future Nostalgia, contribuindo para a trilha sonora do filme Barbie, hospedando o podcast At Your Service e participando do próximo filme Argylle.