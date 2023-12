Patrus está EM BUSCA de Auxiliar, Estagiário (a), Assistente e mais!

A Patrus, empresa transportadora de carga fracionada que inova a cada dia e cumpre o que promete, oferecendo os melhores caminhos aos seus clientes, está com ótimas vagas de emprego abertas neste mês de dezembro. Dito isso, saiba mais sobre os cargos disponíveis e seus respectivos locais:

Assistente de Atendimento – Duque de Caxias – RJ – Marketing;

Auxiliar de Transportes – Ribeirão Preto – SP -Transporte;

Auxiliar de Transportes – Coronel Fabriciano – MG – Transporte: Executar atividades de carga, descarga e movimentação de mercadorias. Conferir as cargas a serem entregues. Certificar que não há avaria ou violações nos volumes. Paletizar as mercadorias, conforme necessidade da carga. Executar rotinas diárias de limpeza e organização do terminal;

Estagiário (a) Administrativo – Contagem – MG – Transporte;

Estagiário (a) do setor Financeiro – Contagem – MG – Finanças;

Assistente Administrativo – Colatina – ES – Administração Geral;

Jovem Aprendiz Administrativo – Ribeirão Preto – SP – Administração Geral;

Farmacêutico (a) – Juiz de Fora – MG – Farmácia;

Auxiliar de Serviços Gerais – Presidente Prudente – SP – Limpeza;

Assistente Administrativo – Juiz de Fora – MG – Administração Geral;

Estagiário (a) Administrativo – Contagem – MG – Transporte;

Jovem Aprendiz – Campos dos Goytacazes – RJ – Administração Geral;

Auxiliar de Transporte – Hortolândia – SP – Logística;

Analista de Infraestrutura Sênior – Contagem – MG – Transporte;

Auxiliar de Transportes – Novo Hamburgo – RS – Transporte;

Gerente de Filial – Maracanaú – CE – Transporte.

Mais sobre a Patrus Transportes

Dando detalhes sobre a história e atuação da Patrus Transportes, vale destacar que a empresa conta com mais de 85 unidades pelo Sul, Sudeste, Bahia, Sergipe e Ceará.

Um negócio que começou pequeno e se tornou uma das transportadoras que mais investem em tecnologia no Brasil, com atuação com foco em ESG (Environmental, Social e Governance), e que conquistou a confiança de grandes clientes que representam as principais indústrias, e-commerces, marketplaces e distribuidores nacionais e internacionais, de diversos mercados de atuação.

Por fim, realiza desde a coleta na fábrica ou CD, o tracking da carga, e a entrega nas lojas, pontos de venda, distribuidores e endereços residenciais. Oferece parceria total com os melhores resultados.

O que é necessário para se candidatar?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura na Patrus Transportes acontece de maneira simples. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do InfoJobs.



Na plataforma, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar. Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, basta conferir diariamente o Notícias Concursos!