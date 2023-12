Paula Abdul processa o executivo do ‘American Idol’ Nigel Lythgoe por agressão sexual

Paula Abdul afirma um dos produtores executivos do “American Idol”, Nigel Lythgoea agrediu sexualmente várias vezes enquanto ela julgava ‘Idol’ e ‘So You Think You Can Dance’ … de acordo com um novo processo que ela abriu.

Paula entrou com a ação na sexta-feira no condado de Los Angeles… e nos documentos, obtidos pelo TMZ, ela alega que o primeiro ataque aconteceu durante “uma das temporadas iniciais do Idol” enquanto eles estavam na estrada para audições regionais. Paula afirma que ela e Lythgoe entraram no elevador do hotel e, assim que as portas se fecharam, ele a empurrou contra a parede e agarrou seus órgãos genitais e seios… e tentou beijá-la com a língua.

De terno, Paula diz que tentou afastá-lo e correu para seu quarto assim que as portas do elevador se abriram. Paula diz que ligou imediatamente para um de seus representantes para informá-los sobre o suposto incidente – mas temendo ser demitida em retaliação, decidiu ficar quieta.

Ela diz que o segundo suposto encontro aconteceu depois que ela assinou um novo contrato em 2015 para ser jurada no ‘SYTYCD’ – que também teve produção executiva de Lythgoe. Segundo os documentos, em algum momento de suas 2 temporadas no programa, Lythgoe convidou Paula para ir à sua casa para discutir oportunidades de trabalho… e ela diz que aceitou porque achou que era uma situação profissional.

No entanto, ela afirma que a noite terminou com Lythgoe se forçando a ficar em cima dela enquanto ela estava no sofá… e tentando beijá-la. No processo, ela diz que ele estava dizendo que eles formariam um “casal excelente e poderoso”. Paula diz que o empurrou para longe dela, disse que não estava interessada e foi embora imediatamente.

Paula alega que houve outro caso durante seu ‘SYTYCD’ que aconteceu em 2015 – ela afirma que testemunhou Lythgoe apalpar um de seus assistentes.

Além das perturbadoras alegações de agressão, Paula também afirma que Lythgoe a “provocou” ligando para ela em algum momento para dizer que deveriam comemorar porque já se passaram “7 anos e o prazo de prescrição havia expirado”.

De forma mais ampla, Paula alegou que foi vítima de assédio e discriminação – em termos de compensação – durante seu tempo como jurada do ‘Idol’.

Ela está processando Lythgoe, 19 Entertainment e FremantleMedia North America por agressão sexual e agressão, assédio sexual, violência de gênero e negligência.

Paula diz que está se apresentando agora devido à Lei de Abuso Sexual e Responsabilidade de Acobertamento da Califórnia… que dá aos demandantes uma janela para registrar reivindicações que de outra forma seriam barradas pelo estatuto de limitações.