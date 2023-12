Pelo segundo ano consecutivo, Sala do Empreendedor de Penedo é Selo Prata em Alagoas

O governo Ronaldo Lopes/João Lucas investe em melhorias para a qualidade de vida da população de Penedo, inclusive aprimorando a orientação para quem já empreende ou quer iniciar algum tipo de negócio no município.

O reconhecimento ao trabalho realizado por meio da Sala do Empreendedor – vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (SEDECIN) – está na avaliação do Sebrae Alagoas.

Na última terça-feira (05), a Sala do Empreendedor recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Prata Referência em Atendimento, durante o Seminário Transformar Juntos Alagoas.

Pedro Felipe Queiroz, gestor da SEDECIN, participou da cerimônia realizada em Maceió. “É importante salientar que 60 cidades se inscreveram e 35 foram contempladas, obtendo o Selo Prata, mas eu afirmo, com toda certeza, que temos um padrão ouro pelas boas práticas e pela qualidade do trabalho ofertado à população”.

E o que já funciona bem, vai melhorar. “Em breve, vamos inaugurar a Sala do Empreendedor de Penedo em um lugar melhor”, informa Pedro Queiroz sobre a instalação em imóvel do município situado na Avenida Duque de Caxias, centro da cidade, próximo da Agência da Capitania dos Portos.

Além do novo espaço, a Prefeitura de Penedo pretende ampliar os serviços que fazem parte da rotina dos empreendedores, promovendo a desburocratização, a inovação e orientando com capacitações, cursos e palestras gratuitos.

“Outra iniciativa da gestão do Prefeito Ronaldo Lopes e do Vice João Lucas é a descentralização dos serviços da Sala do Empreendedor, integrados ao Programa Assistência Com Você que atende comunidades da cidade e da zona rural, indo até o encontro delas. Assim, também realizamos atendimentos, esclarecemos dúvidas, formalizamos empreendedores locais e os informais que desejavam ser MEI e precisavam de orientação sobre como fazer declaração anual, emitir a nota fiscal eletrônica”, destaca o Secretário da SEDECIN, Pedro Felipe Queiroz.