Penedo começa a aplicar dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19

Penedo começa a aplicar, a partir desta segunda-feira, 11, a dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19 para grupos prioritários, conforme prevê a recomendação do Ministério da Saúde.

O reforço contra Covid é indicado para todas as pessoas com mais de 60 anos e para pessoas imunocomprometidas acima de 12 anos. E para receber a segunda dose da bivalente é preciso ter tomado pelo menos duas doses da vacina monovalente e uma dose da vacina bivalente, há pelo menos seis meses.

A Secretaria Municipal de Penedo (SEMS) informa ainda que as vacinas para completar o esquema vacinal ou iniciar a imunização estão disponíveis nos postos de saúde.

Sobre a campanha de reforço que inicia nesta semana, o usuário pode acompanhar o cronograma na rede social da SEMS ou procurar a unidade perto da sua casa para saber quando a segunda dose da vacina bivalente contra Covid-19 será ofertada.

A vacina bivalente protege contra todas as variantes da Covid-19, inclusive para as novas variantes da ômicron e é importante ressaltar que está ocorrendo aumento de casos de covid no Brasil, principalmente em pessoas que não tomaram a vacina ou que não completaram seu esquema vacinal.

O Ministério da Saúde recomenda a nova dose bivalente para esses grupos prioritários, após a identificação de duas novas sublinhagens de uma variante no Brasil – a JN1 e a JN3.

Além disso, com a chegada das festas de final de ano, aumenta o fluxo de turistas em Penedo e de familiares que vivem em outras cidades, favorecendo a circulação do vírus.

A SEMS Penedo alerta ainda que as vacinas são seguras e importantes para que todos possam curtir com mais saúde e segurança, completando o esquema vacinal, ou seja, tomando todas as doses necessárias para manutenção da imunização em alta.

Texto Gabriela Flores (SEMS Penedo) com edição Secom PMP