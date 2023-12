Penedo Luz: Distribuição de presentes é uma das atrações da Casinha do Papai Noel deste sábado (16)

Casinha do bom velhinho abrirá suas portas para receber a criançada depois do espetáculo O Menino Chamado Penedo

Uma das atrações da Casinha do Papai Noel durante o Penedo Luz deste sábado, 16, será a distribuição de presentes. As crianças que forem até lá para bater um papo legal, tirar fotos e gravar vídeos com o bom velhinho e a Mamãe Noel ganharão, ainda, uma super lembrança que, com certeza, ficará para sempre na memória.

A Casinha do Papai Noel está instalada na Praça 12 de Abril, ao lado da Vila Mágica, e abre suas portas após a última exibição do espetáculo O Menino Chamado Penedo, marcado para às 19h30, que terá uma novidade: tradução simultânea em Libras como forma de abraçar pessoas com deficiência auditiva em Penedo.

“Ao desenvolver o Penedo Luz, o Prefeito Ronaldo Lopes pensou em uma programação completa e prolongada, de forma que todos tivessem a possibilidade de frequentar os espaços, espetáculo e programações culturais. Após dois fins de semana, mais uma vez haverá entrega de presentes para todas as crianças que visitarem o Papai Noel em sua casinha”, explica Jair Galvão, secretário municipal de Turismo e Economia Criativa.

O público poderá contar, ainda, com a Vila Mágica, com roda gigante e carrossel gratuitos, e apresentações e shows musicais de Vavá e Márcio, ex-integrantes da Banda Karametade, e Deyvid Alisson.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC