Penedo Luz: Espetáculo O Menino Chamado Penedo será exibido com tradução simultânea em Libras neste sábado, 19

Última apresentação da história contada com projeção mapeada, teatro, música e artes circenses começa às 19h30, evento aberto ao público com inclusão de acessibilidade

Penedo Luz também é acessibilidade. Neste sábado (16), a programação recheada de novidades apresenta o espetáculo O Menino Chamado Penedo com tradução simultânea em Libras, mais uma iniciativa de inclusão do governo Ronaldo Lopes/João Lucas.

A administração que praticamente dobrou o número de crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência estudando na rede pública municipal preparou esse presente para pessoas com audição prejudicada, grupo que terá lugar privilegiado durante todo o show.

O Menino Chamado Penedo utiliza a fachada do Museu do Paço Imperial como tela para as projeções fantásticas que formam o cenário do espetáculo com aproximadamente 16 minutos de pura arte e encantamento.

E a inclusão da tradução em Libras no espetáculo gratuito faz parte das boas práticas e experiências que Penedo adota para se firmar, cada vez mais, como um Destino Turístico Inteligente (DTI).

“O período natalino é muito importante e, a cada ano da nossa gestão, nós ampliamos as ações do Penedo Luz. Este ano fizemos a projeção mapeada no Paço Imperial, um belíssimo prédio na nossa cidade, onde o espetáculo é feito, em sua maioria, por pessoas da própria cidade. E uma preocupação que nós tivemos também é a questão da acessibilidade, com a peça traduzida em Libras”, explica o Prefeito Ronaldo Lopes.

Para o Secretário Municipal de Turismo e Economia Criativa, Jair Galvão, a administração Ronaldo Lopes/João Lucas está entregando uma experiência única com a programação do Penedo Luz 2023.

“Há uma diversidade muito grande de ações e elas são inclusivas, oferecidas para todos os públicos; crianças, adultos, famílias e pessoas com deficiência. O terceiro e último dia do espetáculo O Menino Chamado Penedo ocorre logo mais, na noite deste sábado, 16, mas o Penedo Luz se estende até janeiro e isso contribui muito com a movimentação econômica da cidade, no comércio e no turismo”, afirma Jair Galvão.

Sobre o espetáculo

A trama de O Menino Chamado Penedo mescla realidade e fantasia, levando o protagonista a uma aventura emocionante. Ele quer realizar o seu maior desejo: conhecer o Papai Noel e essa busca vai transformando a fachada do Paço Imperial em um palco de sonhos, com projeções mapeadas, dança, teatro e arte circense.

Texto Thaciana Lima (Seturec) e Fernando Vinícius (Secom)