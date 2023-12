Penedo Luz: Vila Mágica tem roda gigante e carrossel gratuitos

Novidade agrada crianças, jovens e adultos e funcionará em todos os finais de semana, até 29 de dezembro

As novas atrações do Penedo Luz 2023 seguem atraindo a atenção de todos e a Vila Mágica é uma delas. Além da árvore de Natal e da decoração de encher os olhos em todo o Centro Histórico, o público pode contar com um parquinho temático, onde o carrossel e a roda gigante são completamente gratuitos.

Quem mais se diverte, sem dúvidas, é a criançada. Mas a Vila Mágica está aberta, também, para jovens e adultos que podem se divertir com um túnel iluminado e espaços instagramáveis, com estruturas de luzes que fazem alusão ao período natalino.

“A Prefeitura de Penedo inova ao oferecer a população um Natal para além da tradicional iluminação da cidade. A Vila Mágica representa um espaço de confraternização para todas as famílias, sem restrições. As crianças são convidadas a dar uma volta no carrossel e a ver o belo centro histórico de Penedo, iluminado com uma vista privilegiada da roda gigante”, disse Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.

A Vila Mágica está instalada na Praça 12 de Abril, é totalmente gratuita e funcionará em todos os finais de semana até o dia 29 de dezembro, das 17h às 21 horas.

Mais atrações gratuitas

Espetáculo ‘O Menino Chamado Penedo’: A trama que mescla realidade e fantasia leva o menino Penedo a uma aventura emocionante, para realizar o seu maior desejo: conhecer o Papai Noel. O espetáculo natalino vai transformar a fachada do Paço Imperial em um palco de sonhos, com projeções mapeadas, dança, teatro e arte circense. O espetáculo será exibido pela última vez, na noite de 16 de dezembro, às 19h.

Casinha do Papai Noel e distribuição de presentes: O bom velhinho aguarda a todos em sua casinha situada na Praça 12 de Abril, sempre após o espetáculo O Menino Chamado Penedo. Além de tirar fotos e de um super papo com o Papai Noel, toda a criançada ganhará presente.

Apresentações e shows: Atrações musicais como Dadá Melo, Kauane Oliver, Vavá e Márcio (ex-integrantes do grupo Karametade), Deivid Alysson, Rudmara e Paixão a Mil também movimentarão o Penedo Luz nas noites de 15, 16 e 17 de dezembro, respectivamente.

Wi-fi gratuito: Uma super novidade embala o Penedo Luz: Internet wi-fi completamente de graça. E para ter acesso é muito simples. Basta ir até à Vila Mágica, fazer o cadastro e responder ao formulário. Depois? É só tirar muitas fotos, gravar vídeos e mostrar para todos como a decoração de Penedo está linda.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC