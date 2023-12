Perdão de empréstimos estudantis: Vocês podem perdoar empréstimos estudantis se consolidarem?

BAntes de prosseguirmos para que as pessoas saibam se os seus empréstimos estudantis serão perdoados se consolidarem todos os seus empréstimos, primeiro precisamos que as pessoas saibam o que significa consolidação. Digamos que você tenha mais de uma dívida ativa com o governo. Um Empréstimo de Consolidação direto une todas as suas diferentes dívidas com o objetivo de reduzir seus pagamentos mensais e ser elegível para programas federais de perdão. Outras vantagens incluem acesso a planos de reembolso baseados em renda e uma taxa de juros fixa. Por tudo isso, pode ser uma boa ideia consolidar os pagamentos do empréstimo estudantil, mas também há alguns aspectos negativos que as pessoas precisam considerar.

Consolidando as desvantagens dos empréstimos estudantis

a desvantagem mais óbvia de consolidar nossa dívida de empréstimo estudantil é o fato de que você levará muito mais tempo para pagar sua dívida do que o normal. Você também obtém mais juros com a consolidação de seus empréstimos estudantis. Além disso, alguns dos benefícios do mutuário que acompanham o outro programa não são mais uma opção para você. Se você não deseja consolidar seus pagamentos, existem outras opções que não envolvem o pagamento de muitos juros e modificam suas opções de pagamento. Ainda existe acesso a um plano de reembolso mais limitado, baseado no rendimento, que ajudará as pessoas a pagar os seus empréstimos a longo prazo. Outras opções para alívio do pyment a curto prazo são o adiamento ou a tolerância.

Se você decidir consolidar os pagamentos do seu empréstimo estudantil, você também precisa saber que apenas os Empréstimos Diretos federais podem ser perdoados por meio do Perdão de Empréstimo de Serviço Público (PSLF). Se houver quaisquer outros empréstimos federais para estudantes, como Empréstimos Federais para Educação Familiar (PFEL) ou Empréstimos Perkins, há uma chance de você se qualificar para PSLF se consolidar seus empréstimos.