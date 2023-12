Pesquisa indica forte preferência por cartão de crédito

Uma pesquisa conduzida pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) em colaboração com o Instituto Datafolha revelou que o cartão de crédito é o meio de pagamento preferido por 38% dos brasileiros para suas compras de Natal. Os resultados destacam a predominância do cartão de crédito como a escolha principal durante a temporada festiva.

Em segundo lugar, o dinheiro em espécie figura como uma opção significativa, sendo apontado por 35% dos entrevistados. Já o Pix, sistema de pagamento instantâneo, se destaca como a terceira opção mais escolhida, com 29% dos participantes inclinados a utilizá-lo para suas transações natalinas.

Outros meios de pagamento mencionados pelos participantes da pesquisa incluem o cartão de débito, com uma parcela de 23%, seguido pelo boleto bancário, que obteve 2% das preferências. O cartão de loja, por sua vez, foi mencionado por 1% dos entrevistados.

Parcelamento no cartão de crédito nas compras de natal

A pesquisa também revelou um dado relevante sobre o comportamento dos consumidores que optam pelo cartão de crédito: 74% deles têm a intenção de parcelar suas compras de Natal. Essa tendência reflete a preferência por facilidades de pagamento e opções que permitam melhor gerenciamento financeiro durante as festividades.

O parcelamento no cartão de crédito oferece aos consumidores a oportunidade de adquirir produtos e serviços sem a necessidade de pagar o valor total de uma só vez. Isso facilita a aquisição de itens de maior valor, tornando o pagamento mais acessível.

Vale lembrar que muitas vezes, as instituições financeiras e os estabelecimentos comerciais oferecem condições especiais para compras parceladas, como juros reduzidos ou isenção de taxas. Isso incentiva os consumidores a optarem por essa forma de pagamento.

Previsão otimista para o natal de 2023

A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços estima que as transações relacionadas a presentes movimentarão R$ 43 bilhões durante a temporada festiva. De acordo com o levantamento, o brasileiro médio planeja desembolsar cerca de R$ 418 em presentes neste Natal.



Ricardo de Barros Vieira, vice-presidente executivo da Abecs, destaca que a pesquisa revela uma forte intenção de compra por parte da população. “O levantamento da Abecs mostra que 63% da população têm intenção de comprar presente no Natal”, afirma.

Intenção de gastos dos consumidores

De acordo com o levantamento, 36% dos participantes planejam aumentar seus gastos em presentes em comparação com o ano anterior. Além disso, 27% dos participantes têm a intenção de manter o mesmo montante de gastos que no ano passado, enquanto 32% planejam gastar menos.

Ao analisar o comportamento por faixa etária, a pesquisa destaca diferenças significativas. Entre os mais jovens, com idades entre 18 e 24 anos, 78% planejam comprar presentes de natal, indicando uma forte inclinação para a celebração e a troca de presentes nessa faixa etária. No entanto, é possível observar uma diminuição gradual nas intenções de compra com o aumento da faixa etária.

Os dados revelados pela pesquisa conduzida pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) oferecem uma visão do comportamento dos consumidores em relação aos seus métodos de pagamento e intenções de compras de natal. Essas análises fornecem uma perspectiva para o setor varejista e instituições financeiras, permitindo que eles ajustem estratégias e ofereçam condições atrativas para os consumidores.