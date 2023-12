PÉSSIMA notícia para quem paga contas com cartão de crédito

A partir do dia 18 de janeiro de 2024, o RecargaPay implementará uma alteração significativa em suas taxas para os usuários do serviço Prime+. A modificação afeta especificamente a taxa aplicada aos pagamentos de contas realizadas por meio de cartões de crédito.

Até a presente data, a taxa vigente para esse tipo de transação era de 1,49%. Entretanto, com as mudanças anunciadas, a taxa será ajustada para 1,99%. Os usuários do Prime+ estão sendo informados sobre essa modificação por meio de comunicados enviados por e-mail, visando garantir total transparência e ciência sobre as alterações.

Com essa atualização, os usuários do Prime+ que optarem por utilizar seus cartões de crédito para efetuar pagamentos no RecargaPay passarão a contar com as seguintes taxas:

Pagamento de Contas: 1,99%

Pagamento de Boletos: 3,49%

Transferência via Pix: 3,49%

“Aqui no RecargaPay sempre comunicamos todas as mudanças para que você sempre esteja por dentro de tudo o que acontece no App”, disse a empresa em e-mail enviado aos clientes. É importante pontuar que os pagamentos de contas realizados com o saldo disponível na carteira do usuário permanecerão isentos de taxas adicionais.

A empresa reitera o compromisso de manter os usuários informados sobre quaisquer mudanças, visando garantir uma relação transparente e confiável. No caso de dúvidas ou necessidade de suporte, os usuários podem entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente, que está pronta para fornecer assistência personalizada.

Sobre o Recargapay

O RecargaPay é uma plataforma brasileira que se destaca como uma das principais carteiras de pagamentos móveis no país. A empresa busca fornecer soluções de transações cotidianas para atender às necessidades tanto de indivíduos bancarizados quanto desbancarizados em todo o território nacional.

Essa carteira de pagamentos por celular oferece uma variedade de serviços, possibilitando aos usuários realizar transações financeiras diárias de maneira eficiente. Essas transações podem incluir desde pagamentos de contas e boletos até recargas de créditos para celular, atendendo as mais variadas demandas financeiras dos consumidores.



Saiba como utilizar a plataforma

Antes de mais nada, será necessário acessar a loja de aplicativos no dispositivo. Se estiver utilizando um dispositivo Android, basta abrir o Google Play Store. Caso esteja em um dispositivo iOS (iPhone), o usuário deve acessar a App Store. Feito isso, basta digitar “RecargaPay” e clicar para começar a instalação.

Após a conclusão da instalação, o usuário deve abrir o aplicativo RecargaPay. Caso já possua uma conta, basta realizar o login com as credenciais existentes. Já os novos usuários deverão seguir as instruções para criar uma nova conta, fornecendo as informações pessoais e documentos solicitados.

Uma vez dentro do aplicativo RecargaPay, os usuários poderão explorar uma variedade de funcionalidades projetadas para tornar as transações cotidianas mais rápidas e eficientes. Além dos serviços de pagamento de contas, boletos e transferências via Pix, a plataforma oferece opções como recargas de crédito para celular e até mesmo a possibilidade de comprar Gift Cards.

Para continuar usufruindo dos serviços oferecidos pelo RecargaPay e explorar todas as funcionalidades disponíveis, é importante que os usuários mantenham o aplicativo atualizado e estejam atentos às comunicações da empresa. O RecargaPay permanece comprometido em proporcionar uma experiência financeira ágil e simples para seus usuários em todo o território nacional.