Peter Billingsley e Jan De Bont põem fim a um debate de gerações: ‘Die Hard’ é um filme de Natal!

EUum episódio recente de podcast, Peter Billingsleyconhecido por seu papel em “Uma história de Natal”, aceitou o desafio de convencer Jan de Bonto diretor de fotografia por trás “Duro de Matar,” que o filme cheio de ação é, de fato, um Natalfilme.

O debate sobre se “Duro de Matar” se qualifica como um filme de férias está em andamento há anos, com opiniões divergentes dos fãs e daqueles envolvidos em sua criação.

Durante o Uma jornada cinematográfica de Natal podcast, Billingsley discutido “Duro de Matar” com de Bontque já havia expressado ceticismo sobre sua Natal status do filme.

“Você conhece o trabalho de Jan de Bont – ele dirigiu Twister e Speed. Eu tinha visto algumas citações dele que ele não acreditava nisso. Duro de Matar era um filme de Natal”,Billingsley compartilhado com Pessoas revista.

Natal no verão?

Apesar do lançamento do filme no verão de 1988, seu enredo se desenrola em Noite de Natal, apresentando temas de perdão e esperança. Apesar disso, de Bont disse “Eu simplesmente não vejo isso.” Então Billingsley pergunte a ele “‘Você se importaria se eu tentasse convencê-lo de por que este é um Natal filme? Eu sei que você conseguiu. Sei que você convive com isso há muito tempo, desde 1988. Ele disse: ‘Ok.'”

Billingsley argumentou que a relação fraturada entre o personagem principal, John McClanee sua ex-esposa evolui positivamente no final do filme. “Há esperança, há alegria, e eles irão e terão uma ótima Natal manhã com seus filhos”,Billingsley argumentou tentando convencer De Bont.

Enquanto “Duro de Matar” diretor John McTiernan e os fãs categorizam o filme como um clássico de férias, Bruce Williso ator principal, declarou durante um assado de 2018 que “Duro de Matar” não é um Natal filme, mas sim um “Maldito Bruce Willis filme.”

Um verdadeiro final feliz de Natal

Apesar de Willis opinião, Billingsley convencido com sucesso de Bont caso contrário, levando o diretor de fotografia a reconhecer “Duro de Matar” como um Natal filme.

Billingsley compartilhou sua vitória nas redes sociais, afirmando: “Eu segui meu critério e ele disse: ‘Você agora me convenceu de que é um filme de Natal’. E eu disse, ‘Sim!’ Então consegui mudar a opinião de um cineasta, o que foi legal.”

Com esta revelação resolvida, os fãs agora podem aproveitar “Duro de Matar” como parte de sua maratona de filmes de férias. Boas festas!