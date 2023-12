Peter Griffin de Uma Família da Pesada e Snake de Metal Gear Solid? As últimas skins de Fortnite vazaram

A vazamento revelou que duas novas skins serão adicionadas ao Fortnite e ambos são ícones da cultura pop na forma de Peter Griffin de Homem de familia e Cobra de Metal Gear Sólido jogos de vídeo.

Vem de um comercial prematuro na Loja Xbox que mostrava o próximo elenco do Capítulo 5: Temporada 1 de Fortnite, intitulado “Underground” e contém o adorável patriarca de Seth MacFarlane Programa de TV e protagonista letal da franquia de tiro da Konami.

O vazamento foi postado por @ShiinaBR no X.com, antigo Twitter, com o lançamento de Snake chegando perto da estreia de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. O lançamento do 1 é uma sinergia atrevida entre as empresas para reforçar o marketing.

Griffin finalmente no jogo

Peter Griffin é conhecido por suas piadas e frases curtas, mas mais ainda por suas travessuras, como ele diz, envolvendo esquemas elaborados e rebuscados que têm consequências para sua família e para a sociedade em geral.

Mas independentemente disso, ele é amado na cultura pop como um dos personagens de animação mais populares e pode finalmente ser adicionado ao Fortnite depois de anos vinculado. Seu estilo de arte 2D é evidente na imagem postada no X.com, embora ele use um smoking em vez da tradicional camisa branca e calça verde.

Quando termina a “Atualização OG”?

Fortnite provou ser imensamente popular, com aproximadamente 44,7 milhões de jogadores aparecendo em um dia para o “Atualização OG” que devolveu o jogo à sua forma enraizada quando se tornou popular em 2017 e novamente em 2020.

Ao longo dos três anos, acumulou surpreendentes 350 milhões de usuários, aproximadamente a mesma população de todo o país. Estados Unidos.

A “Atualização OG” está atualmente agendada com “The Big Bang” em 2 de dezembro de 2023 às 14:00 ET, mas devido à popularidade, pode não demorar muito para que seu retorno aos pacotes de entretenimento doméstico.