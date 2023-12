Petronas está EM BUSCA de profissionais de maneira HÍBRIDA

A Petronas, empresa líder global em energia, comprometida em impulsionar o progresso da sociedade de forma responsável e sustentável, está com algumas opções de emprego disponíveis em solo brasileiro. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, dê uma olhada na lista de cargos:

Analista de Finanças Sr. (Contas a Receber e Cobrança) – Terceirizada – Contagem – MG e Híbrido – Terceiro;

Analista de Planejamento e Controle Jr. – Contagem – MG e Híbrido – Efetivo: Responder pela execução dos princípios e práticas contábeis na elaboração de relatórios financeiros/contábeis e gerenciais, bem como participar do processo orçamentário anual, para transmitir informações completas, precisas e confiáveis para a variação de relatórios e compreensão, visando apoiar os líderes na tomada de decisões;

Analista de Planejamento e Controle Pleno – Contagem – MG e Híbrido – Terceiro;

Analista de Tesouraria Sr. – Terceirizada – Contagem – MG e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – Administração & Finanças, Comercial, Estratégia & Marketing e Jurídico – Banco de Talentos;

Gerente de Vendas e Desenvolvimento de Negócios Américas – Exportação – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo: Identificar novas oportunidades de negócios na América Latina e gerenciar a rede de distribuição de acordo com os objetivos da Companhia para garantir a eficácia no alcance das metas.

Mais sobre a Petronas

Falando mais sobre a Petronas, é importante destacar que a empresa está presente em mais de 90 países, investe em tecnologia de ponta para alcançar resultados cada vez melhores e mais responsáveis para o meio ambiente e as pessoas.

Além disso, conta com mais de 30 instalações em 27 países, onde produz os mais avançados fluidos e lubrificantes para todos os tipos de veículos, além de desenvolver fórmulas campeãs para os parceiros na Fórmula 1 e na MotoGP.

Por fim, atualmente classificada entre as 10 maiores empresas do ramo, a Petronas está impulsionando seu crescimento de negócios de forma agressiva garantindo sua posição como uma empresa global líder em lubrificantes. Além disso, a Petronas valoriza a diversidade, a equidade e a inclusão e enxerga as diferenças como oportunidade.

Como efetivar a sua inscrição em uma das vagas?

Como você já pôde ver as vagas abertas, o processo de candidatura é bem simples, visto que você só precisa ENTRAR NESSE LINK. Na página, tudo o que você precisa fazer é analisar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



