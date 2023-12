Petz ABRE mais de 50 VAGAS; Saiba cargos, locais e horários!

A Petz, empresa que é a a maior rede de Pet Shop do Brasil, com mais de 100 lojas espalhadas em 14 estados e com um time com mais de 4 mil apaixonados por pets, está contratando novas pessoas para preencher o seu quadro de colaboradores.

Desse modo, caso você queira entrar na rede que oferece mais de 20 mil produtos, incluindo marca própria, divididos nas áreas cães, gatos, aves, roedores e peixes, veja quais são os cargos abertos:

Operador (a) de Loja – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Atendente de Loja – São Paulo – SP – Atendimento;

Encarregado (a) de Setor – CD Hidrolândia – Hidrolândia – GO – Logística;

Fiscal de Patrimônio – CD Mauá – Mauá – SP – Segurança Patrimonial;

Fiscal de Caixa – Goiânia – GO – Atendimento;

Operador (a) de Caixa – Petz Silviano Brandão – Belo Horizonte – MG – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Limpeza – Palmas – TO – Limpeza;

Banhista e Tosador – Nossa Senhora Do Carmo – Belo Horizonte – MG – Veterinária;

Líder Fiscal de Prevenção de Perdas – Belo Horizonte – MG – Segurança Patrimonial;

Atendente de Loja – São Paulo – SP – Atendimento;

Recepcionista – Vitória – ES – Recepção;

Banhista e Tosador – Ribeirão Presidente Vargas – Ribeirão Preto – SP – Veterinária;

Banhista – Rio Claro – SP – Veterinária;

Banhista – São Carlos – SP – Veterinária;

Banhista – Piracicaba – SP – Veterinária;

Banhista – Sete Lagoas – MG – Veterinária;

Repositor (a) – Brusque – SC – Lojas / Shopping.

Mais sobre a Petz

Sobre a Petz, é válido destacar que estamos falando do ecossistema mais completo do segmento pet brasileiro, oferecendo uma plataforma de soluções que alia experiência de compra e atendimento diferenciado na maior rede de lojas físicas do país à conveniência e agilidade de seus canais digitais.

Isto é, são centenas de lojas físicas, presentes nas 5 regiões do país, incluindo 12 hospitais que unem conhecimento científico a equipamentos de última geração. Por fim, é a única empresa do setor no Brasil com capital aberto, listada no Novo Mercado da B3, nível de maior governança corporativa da maior bolsa de valores da América Latina.

Confira alguns benefícios

Vale-alimentação;

Auxílio farmácia;

Gympass;

Seguro de Vida;

Vale-transporte;

Assistência médica;

Assistência odontológica.



Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Petz já veio à tona, a candidatura acontece de maneira bem simples. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página da InfoJobs.

No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

