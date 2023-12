Peyton Manning defende Patrick Mahomes e implora à NFL por uma mudança de regras

To maior ponto de discussão para sair Semana 14 no NFL foi de longe o Chefes de Kansas City‘perda para o Notas de búfalo. Kadarius ToneyA pena de impedimento de Magalhães levou a discussões e desentendimentos, e até levou a Patrick Mahomes sendo mais animado do que já o vimos.

Mahomes’ desabafo gerou muitas críticas para o quarterback geralmente equilibrado, embora ele tenha já admitiu que se arrepende da forma como agiu depois do jogo, dizendo “Eu ainda estava quente e emocionado, mas você não pode fazer isso, cara.“

Patrick Mahomes furioso com os dirigentes após derrota do Chiefs para o Bills

Peyton Manning defende Patrick Mahomes

Enquanto Mahomes lamenta suas ações, outro quarterback All-Pro saiu em defesa do jogador de 28 anos. Peyton Manning apareceu no Pardon the Interruption no início desta semana e falou sobre o chamada de impedimento e reação de Mahomes.

Os receptores tiveram um caso de queda. Acho que Patrick Mahomes tem sido incrivelmente paciente. Você meio que viu algumas das frustrações transbordarem… Acho que eles deveriam mudar essa regra, que se eles vão pagar, basta acabar com a jogada para não vermos o que teria acontecido.

Manning chamou a peça de “a penalidade de impedimento ofensivo mais famosa de todos os tempos“. O ex-agente vencedor do Super Bowl sabe que a penalidade foi correta, mas ele acredita que deveria ter sido tratada de uma maneira muito diferente.

Ele não está sozinho nesse sentimento, mas os Chiefs e todos os demais precisam seguir em frente. O que está feito está feito; pelo menos até que a regra provavelmente seja alterada durante a entressafra Comitê de Competição da NFL reunião.