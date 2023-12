Peyton Manning pede desculpas ao agente de Tommy DeVito

Peyton Manning ofereceu uma postura um tanto apologética por seus ataques recentes contra Tomm DeVitodurante a transmissão simultânea “ManningCast” do jogo Giants-Packers na ESPN.

Os irmãos Manning, Eli e Peyton, provocaram de brincadeira Sean Stellatoo agente bem vestido do quarterback novato do Giants Tommy De Vito. Eli afirmou com humor que o apelido de Stellato na faculdade era “pegajoso”, e Peyton se juntou à risada, considerando-o um apelido “perfeito”.

O agente de Tommy DeVito, Sean Stellato, se torna viral pelo terno verde italianoParker Johnson

Na transmissão Eagles-Seahawks, Peyton47, reservou um momento para abordar as brincadeiras enquanto expressava suas resoluções de Ano Novo.

“Serei mais gentil com os mágicos. Serei mais gentil com os agentes agora, embora eu ache que os agentes não têm lugar na linha lateral. Não há razão para um agente estar na linha lateral antes do jogo.” Tripulação brincou.

Eli42, questionado de brincadeira Peyton sobre a presença lateral de seu próprio agente, referindo-se a Tom Condon.

“Tom… eu disse: ‘Assinei meu contrato. Ligue-me daqui a seis anos, quando chegar a hora de renegociar.’ Esse é o papel de um agente em um jogo de futebol de verdade. Mas quero pedir desculpas a Sean. Parece um cara legal. Peço desculpas a Sean por tirar sarro de sua roupa.

Por que mais Peyton Manning se desculpou?

Continuando de maneira despreocupada, Peyton desculpas estendidas por desrespeitos percebidos que aparentemente foram Eliculpa, incluindo incidentes como arruinar um truque de mágico e o infame incidente do pássaro duplo de Eli capturado pela câmera em 2021.

Stellato, inicialmente surpreso com os comentários dos irmãos Manning, respondeu no “Boomer & Gio” da WFAN, defendendo seu traje, que incluía um terno risca de giz e chapéu fedora.

Ele desafiou humoristicamente Peyton para uma corrida de 40 jardas.

“Não sei de onde vem o ‘viscoso’… mas se Peyton quiser me desafiar em uma corrida de 40 jardas, ficarei mais do que feliz em fazer isso”, declarou ele.

Nesta troca lúdica, Peyton Manning transmitiu uma forma de pedido de desculpas, mantendo um tom alegre, reconhecendo o humor nas brincadeiras e expressando boa vontade para com Sean Stellato.