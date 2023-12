Pickens do Steelers na defensiva sobre falta de bloqueio: eu não queria me machucar

EUEm uma jogada crucial durante o recente confronto do Pittsburgh Steelers com o Indianapolis Colts, o wide receiver George Pickens se viu sob os holofotes pelos motivos errados.

Como correr de volta Jaylen Warren correu em direção à zona final, Escolhas absteve-se de lançar um bloqueio crucial, explicando mais tarde, “Eu não queria me machucar.”

Esta decisão, ou a falta dela, gerou discussões entre analistas e fãs, questionando Escolhas comprometimento com o sucesso da equipe.

Argumento de lesão de George Pickens

Respondendo às críticas, Escolhas defendeu sua escolha, referindo-se a uma lesão sofrida no final da temporada pelo novato do Houston Texans Tanque Dell no início do ano.

“Eu estava tentando evitar a situação do Tank Dell, a mesma coisa que aconteceu com o Tank Dell,” Escolhas explicou.

No rescaldo do jogo, Escolhas enfrentou uma reação negativa significativa por sua decisão, com a mídia e os fãs questionando sua determinação em campo.

No entanto, o wide receiver do segundo ano rejeitou as críticas, atribuindo-as àqueles que “não jogue futebol” e afirmando, “Eles fazem o que todos vocês fazem.”

Apesar de alcançar números impressionantes em sua segunda temporada Escolhas encontra-se defendendo suas ações e reputação em meio a uma campanha desafiadora para o ladrões.

Os comentários de Pickens aumentam as dificuldades dos Steelers em 2023



Enquanto Escolhas temporada de estreia foi promissora com 52 recepções, 801 jardas e quatro touchdowns, seu segundo ano foi marcado por inconsistência e críticas.

As lutas vão além das performances individuais, com a ladrões enfrentando desafios como 28º no ranking geral em pontos marcados e 27º em jardas.

Comentários recentes do técnico Mike Tomlin sobre Escolhas frustração e uma subsequente “grande reunião” com o jogador para abordar questões recentes levantadas.

No entanto, Escolhas mais tarde negou que a reunião tivesse ocorrido, gerando confusão posteriormente esclarecida por um representante de relações públicas.

O incidente em Indianápolis contribui para uma narrativa que remonta a Escolhas carreira universitária, onde surgiram dúvidas sobre sua conduta em campo. Tomlin não confirmou se Escolhas enfrentará disciplina por suas ações.