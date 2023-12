PIS atrasado SERÁ PAGO AINDA? SIM, e prazo está NO FIM

Até quando o pagamento do valor do PIS atrasado será efetuado? Esse certamente é um dos benefícios trabalhistas que os empregados das empresas privadas mais aguardam todos os anos. O abono salarial que se refere a 2021, desembolsado no ano de 2023, finalizou a distribuição no mês de julho. Mas, existe uma parcela considerável que não efetuou ainda o resgate do montante.

Em todos os anos, o Governo Federal faz o pagamento do PIS através da Caixa Econômica Federal. Conquanto, aproximando-se do fim de ano, observa-se o aumento na procura pelas informações sobre o saque do abono salarial em atraso, com trabalhadores buscando o acesso ao benefício concedido em 2023, bem como nos anos anteriores.

Diferença de PIS para Pasep

O PIS (Programa de Integração Social) e o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são programas de contribuição social no Brasil. O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado, enquanto o PASEP é voltado para os servidores públicos.

Ambos visam financiar o pagamento do abono salarial e outros benefícios sociais. A principal diferença reside na fonte de financiamento: o PIS é custeado pelas empresas privadas, enquanto o PASEP é financiado pelos órgãos públicos. Ambos têm o propósito de promover a integração e o desenvolvimento social, beneficiando diferentes segmentos da sociedade brasileira.

Até quando o PIS atrasado será pago em 2023?

Conforme anteriormente mencionado, o abono salarial que se refere a este ano de 2023 foi distribuído devidamente aos trabalhadores que estão elegíveis para o benefício. Os que possuem uma conta na instituição Caixa Econômica receberam os montantes na data definida pelo mês do seu aniversário. Enquanto isso, os que não possuem conta receberam o valor através do app Caixa Tem (este segundo cenário é o que suscita dúvidas frequentemente).

Os trabalhadores com o direito a receber o PIS pago no ano de 2023 têm um prazo até o dia 31 de dezembro para fazer o saque deste benefício. Caso isso não ocorra, os valores se revertem para a União.

É importante citar que os montantes do abono salarial são proporcionais ao período trabalhado dentro do ano-base. Esse cálculo é feito considerando a quantidade de meses laborados tendo a carteira assinada dentro do ano-base, variando de um doze avos do salário mínimo até um salário mínimo total.



Você também pode gostar:

Abono salarial atrasado dos outros anos: quando ele será pago?

Existe, adicionalmente, mais um grupo de cidadãos que não receberam nos anos anteriores, bem como não efetuaram o saque. Contudo, eles ainda podem receber essa quantia ao qual possuem direito. Portanto, nesse contexto, a questão acaba se tornando um tanto mais intrincada.

Os trabalhadores, nessas circunstâncias, precisam começar o processo da solicitação do recurso em um dos pontos de atendimento do Ministério do Trabalho que tem no estado. Mas, isso também pode ser feito pela internet, sendo viável realizar a requisição por meio do e-mail: trabalho.UF@economia.gov.br. Contudo, deve-se substituir o “UF” pela sigla do estado correspondente.

Além do mais, a Central do Trabalhador no número 158 também está disponível. Através dele é possível esclarecer dúvidas, bem como obter outras informações adicionais acerca de como proceder no processo.

Quem tem direito a receber o abono salarial atrasado?

O abono salarial é destinado aos indivíduos que realmente atendem a todos os critérios que a legislação estabelece:

Deve ser um trabalhador cadastrados no PIS por, no mínimo, cinco anos;

É preciso ter desempenhado qualquer atividade com remuneração por, pelo menos, 30 dias seguidos ou não, ao longo do ano-base que está considerado para a tal apuração;

A remuneração média mensal recebida ao longo do ano-base não pode ultrapassar a quantia de dois salários mínimos;

O trabalhador precisa estar inscrito pelo empregador no e-Social/RAIS.

Todos os requisitos devem ser fielmente cumpridos, como citado, dentro do ano-base em questão. Assim, os indivíduos terão realmente o direito a receber os montantes corretamente.