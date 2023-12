PIS/PASEP 2024: Calendário já está DISPONÍVEL! Confira

O PIS/PASEP 2024 é um assunto que tem gerado curiosidade e expectativa entre os trabalhadores brasileiros. Esse benefício, que pode atingir um valor equivalente ao salário mínimo, tem data de início de pagamento prevista para 15 de fevereiro de 2024.

Neste artigo, abordaremos todos os detalhes importantes sobre o tema, incluindo quem tem direito ao benefício, o calendário de pagamentos e o valor que cada trabalhador pode esperar receber.

Quem tem direito ao PIS/PASEP 2024?

Para ser elegível ao abono salarial de 2024, o trabalhador precisa cumprir alguns requisitos. Primeiro, é necessário ter trabalhado por, no mínimo, 30 dias em 2023, com uma remuneração média mensal de até dois salários mínimos.

Além disso, é imprescindível que os dados do trabalhador estejam corretamente informados no eSocial e na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Calendário do PIS 2024

O calendário de pagamento do PIS é organizado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Veja abaixo a programação para 2024:

Mês de Nascimento Data de Pagamento Janeiro 15 de fevereiro Fevereiro 15 de março Março 15 de abril Abril 15 de abril Maio 15 de maio Junho 15 de maio Julho 17 de junho Agosto 17 de junho Setembro 15 de julho Outubro 15 de julho Novembro 15 de agosto Dezembro 15 de agosto

Existem alguns critérios que precisam ser cumpridos para ter acesso ao PIS 2024. Nem todos os trabalhadores são elegíveis para este benefício.

Como verificar a elegibilidade ao PIS 2024

A partir de fevereiro, será possível verificar a elegibilidade ao PIS 2024 no portal gov.br e no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

PIS e PASEP: Entenda a diferença

Enquanto o PIS é voltado para trabalhadores do setor privado, o PASEP é destinado aos servidores públicos. Ambos os benefícios serão aplicados da mesma forma em 2024.

Como é feito o pagamento do PIS

O pagamento do PIS é feito de acordo com o mês de aniversário do trabalhador.

Valor do PIS

O valor do PIS varia de acordo com o tempo de serviço do trabalhador no ano anterior. Para receber o valor máximo, é necessário ter trabalhado os 12 meses do ano-base.

Como sacar o PIS

O PIS pode ser sacado em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.

O PIS como um direito do trabalhador

O PIS é um direito do trabalhador que visa promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimento das empresas.

Consequências de não sacar o PIS

Caso o trabalhador não saque o PIS dentro do prazo estabelecido, o valor retorna para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e o beneficiário perde o direito ao saque.

A importância do PIS para o trabalhador

O PIS é mais do que um benefício. É um direito do trabalhador que contribui para sua segurança financeira e ajuda a mitigar os impactos de possíveis crises econômicas.

Como consultar o PIS pelo CPF

A consulta do número PIS pode ser feita efetivamente através do CPF. Para isso, é possível usar o portal “Meu INSS”.

Passos para a consulta

Acesse o portal Meu INSS. Se já tiver um cadastro, clique em “Entrar” e digite a senha do cadastro. Você verá os dados do usuário, incluindo o CPF e o NIT/PIS. Se ainda não tiver um cadastro, clique em “Cadastre-se” e preencha os dados solicitados.

Calendário do PASEP 2024

O calendário de pagamento do PASEP é organizado de acordo com o final da inscrição do trabalhador. Veja abaixo a programação para 2024:

Final de Inscrição Data de Pagamento 0 15 de fevereiro 1 15 de março 2 15 de abril 3 15 de abril 4 15 de maio 5 15 de maio 6 17 de junho 7 17 de junho 8 15 de julho 9 15 de agosto

Como calcular o valor do PIS/PASEP 2024?

O valor do abono salarial PIS/PASEP é calculado com base nos meses trabalhados em 2023. Cada mês trabalhado corresponde a R$ 108,50. Portanto, quem trabalhou o ano completo recebe o valor total de R$ 1.413.

O PIS/PASEP 2024 é um benefício importante para muitos trabalhadores brasileiros. Para aproveitá-lo ao máximo, é importante estar atento às datas de pagamento e às condições de elegibilidade. Recomendamos que todos os trabalhadores verifiquem a situação de seu PIS/PASEP regularmente para não perder essa oportunidade.