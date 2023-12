PIS/PASEP de 2022 vai ser pago em alguns dias? Confira detalhes dos pagamentos

O PIS/PASEP é um benefício muito aguardado pelos trabalhadores assalariados no Brasil. Com a expectativa de receber esse abono salarial, é importante ficar atento ao calendário de pagamentos para não perder a data.

Neste artigo, vamos abordar todas as informações sobre o PIS/PASEP de 2022, incluindo as datas de pagamento e quem tem direito a receber esse benefício.

O que é o PIS/PASEP?

O PIS (Programa de Integração Social) e o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são programas criados pelo governo federal para promover a integração do trabalhador e garantir o seu bem-estar social.

O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado, enquanto o PASEP é direcionado aos servidores públicos. Ambos os programas têm como objetivo proporcionar um abono salarial anual aos trabalhadores que atendem aos critérios estabelecidos.

Quem tem direito ao PIS/PASEP 2022?

Para ter direito ao PIS/PASEP de 2022, o trabalhador precisa cumprir alguns requisitos básicos. São eles:

Estar inscrito no PIS/PASEP há, pelo menos, cinco anos. Ter trabalhado com carteira assinada por, pelo menos, 30 dias consecutivos ou não. Ter recebido até dois salários mínimos. Ter os dados trabalhistas devidamente informados e atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

É importante destacar que o período de trabalho não precisa ser contínuo. Ou seja, mesmo que o trabalhador tenha trabalhado em diferentes períodos ao longo do ano de referência, desde que tenha cumprido os requisitos mínimos, ele terá direito ao PIS/PASEP.



Calendário de pagamento do PIS/PASEP 2022

O pagamento do PIS/PASEP de 2022 será realizado ao longo de vários meses, seguindo um cronograma estabelecido pelo governo. Confira abaixo as datas de pagamento do PIS/PASEP de 2022:

PIS

Janeiro: 15 de fevereiro de 2024

Fevereiro: 15 de março de 2024

Março: 14 de abril de 2024

Abril: 15 de abril de 2024

Maio: 15 de maio de 2024

Junho: 15 de maio de 2024

Julho: 15 de junho de 2024

Agosto: 15 de junho de 2024

Setembro: 15 de julho de 2024

Outubro: 15 de julho de 2024

Novembro: 15 de agosto de 2024

Dezembro: 15 de agosto de 2024

PASEP

Inscrição final 0: 15 de fevereiro de 2024

Inscrição final 1: 15 de março de 2024

Inscrição final 2: 15 de abril de 2024

Inscrição final 3: 15 de abril de 2024

Inscrição final 4: 15 de maio de 2024

Inscrição final 5: 15 de maio de 2024

Inscrição final 6: 17 de junho de 2024

Inscrição final 7: 17 de junho de 2024

Inscrição final 8: 15 de julho de 2024

Inscrição final 9: 15 de agosto de 2024

Como sacar o PIS/PASEP?

O pagamento do PIS é responsabilidade da Caixa Econômica Federal (CEF), enquanto o PASEP é repassado pelo Banco do Brasil (BB). Para sacar o benefício, o trabalhador deve estar atento aos procedimentos estabelecidos por cada instituição financeira.

Os pagamentos são realizados diretamente nas contas dos trabalhadores, seja na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Caso o beneficiário não possua uma conta nessas instituições, é possível realizar o saque em uma agência bancária apresentando os documentos necessários.

Ademais, o PIS/PASEP é um benefício importante para os trabalhadores brasileiros, e o calendário de pagamento de 2022 já está disponível. Se você preenche os requisitos para receber esse abono salarial, fique atento às datas estabelecidas para não perder o prazo.

Lembre-se de que o PIS é direcionado aos trabalhadores do setor privado e o PASEP aos servidores públicos. Verifique em qual programa você está inscrito e siga as orientações de pagamento estabelecidas pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil.

Aproveite esse benefício e utilize o PIS/PASEP para melhorar sua situação financeira. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a instituição financeira responsável pelo seu benefício e obtenha todas as informações necessárias.