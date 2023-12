Pistons empatam o recorde de uma única temporada da NBA com a 26ª derrota consecutiva: ‘Esta é a coisa mais difícil’

Pistões os jogadores ficavam sentados em um silêncio atordoado em um canto do vestiário, olhando fixamente para a frente em outro.

Os fãs do Detroit Pistons gritam “venda o time” enquanto a histórica seqüência de derrotas continuaParker Johnson

A pior fase do basquete em suas vidas agora é considerada uma das piores da história da NBA.

Detroit igualou o recorde da liga com a mais longa seqüência de derrotas em uma única temporada, caindo por 126-115 para o Brooklyn Nets na noite de sábado, em sua 26ª derrota consecutiva.

“Nenhum de nós passou por isso, nunca”, disse o central Isaiah Stewart. “Esta é provavelmente a coisa mais difícil pela qual todos nós passamos, especialmente sendo profissionais.”

Os Pistons se juntaram ao Cleveland Cavaliers de 2010-11 e ao Philadelphia 76ers de 2013-14, caindo para 2-27 em sua primeira temporada sob o comando de Monty Williams. Eles estavam em jogo no segundo tempo, antes que os Nets os eliminassem com uma sequência de 15 a 0, abrindo uma vantagem de 21 pontos e garantindo que o Detroit permanecesse sem vitórias desde 28 de outubro.

As equipes se encontrarão novamente na noite de terça-feira em Detroit, com os Pistons se aproximando da derrapagem mais longa da história da liga. Os 76ers perderam 28 jogos consecutivos desde o final da temporada 2014-15 até o início de 2015-16.

“Todo mundo quer vencer, todo mundo odeia perder, então é difícil”, disse o guarda Cade Cunningham. “Temos que ser realistas também. Não podemos ficar dizendo as mesmas coisas indefinidamente, como se conseguiríamos a próxima. Tem que haver um plano de ação, então estamos apenas tentando resolver aquilo.”

Mikal Bridges fez 29 pontos, sete assistências e seis rebotes para o Nets, que colocou sete jogadores na casa dos dois dígitos e quebrou sua seqüência de cinco derrotas consecutivas. Cam Thomas marcou 20 pontos.

O Nets acertou 52% do campo, mostrando muita energia em sua segunda noite de jogos consecutivos, depois de perder para o campeão da NBA, Denver Nuggets, na sexta-feira. Eles conseguiram algumas cestas fáceis graças aos Pistons, cujas 14 viradas resultaram em 22 pontos.

Williams disse que não achava que o jogo ruim deles estivesse causando azar para os Pistons.

“Tivemos muitas dificuldades este ano, mas tento não encarar a vida dessa forma. Simplesmente acontece”, disse ele. “Quando você vira 14 vezes, não espera 22 pontos, mas acontece. Essas reviravoltas ao vivo são a morte no basquete por posse de bola e tivemos muitas delas este ano.”

Os Pistons estavam a dois pontos no meio do terceiro quarto, antes de sete pontos consecutivos do Nets empurrarem a vantagem para nove. Ainda estava apenas 88-82 faltando menos de três minutos para o fim, mas Royce O’Neale fez uma cesta de 3 pontos e Day’Ron Sharpe seguiu com cestas consecutivas para finalizar por 10-0 no período que fez o 98-82.

Thomas marcou os primeiros cinco gols do quarto período para fazer o 103-82, dando ao Nets sua maior vantagem.

Jaden Ivey marcou 23 pontos para o Pistons, que começou 2 a 1 em sua primeira temporada sob o comando da Williams antes de cair em queda livre para a infâmia. Cunningham terminou com 22 pontos depois de ficar limitado a apenas 11 minutos no primeiro tempo, após cometer três faltas.

O Detroit Pistons tem um elenco muito jovem

Williams, o técnico do ano da NBA em Phoenix em 2021-22, disse que ele era o culpado antes do jogo. Mas o maior problema pode ser um elenco cuja idade média é ligeiramente inferior a 25 anos, o que torna o Pistons um dos times mais jovens da liga.

Eles cometem muitas faltas (a maioria na liga com 22,8 por jogo) e reviram com muita frequência (29º, com 16,6 por jogo) e simplesmente não conseguem superar a combinação de erros.

O atacante do Nets, Cam Johnson, que junto com Bridges jogou pela Williams em Phoenix, acredita que seu ex-técnico pode construir um candidato com seu novo time.

“Eu disse a eles, alguns dos jovens do time depois do jogo, que às vezes você tem que perder antes de ganhar, às vezes você tem que cair antes de rastejar, andar antes de poder correr”, disse Johnson.

Detroit começou com algumas boas posses ao saltar para uma vantagem de 6 a 0, mas depois se descuidou, virando a vantagem seis vezes no primeiro quarto. Os Nets ganharam 11 pontos, que foi a margem quando o trimestre terminou com o Brooklyn vencendo por 32-21.

Os Pistons jogaram melhor no segundo quarto, mas só conseguiram reduzir a desvantagem em dois pontos, perdendo por 65-56 no intervalo.