Pistons perdem pela 25ª consecutiva e ficam perto de empatar o recorde de uma única temporada da NBA

Kelly Olynyk marcou 25 pontos e o Utah Jazz, com poucos jogadores, venceu o Detroit por 119-111 na noite de quinta-feira pelo Pistões’25ª derrota consecutiva – uma abaixo do recorde da NBA em uma única temporada.

O 2010-11 Cavaliers de Cleveland e o Philadelphia 76ers de 2013-14 compartilham o recorde com 26. Os 76ers detêm a marca geral com 28, uma derrapagem que começou na temporada 2014-15 e se estendeu para 2015-16.

“Quero ter cuidado com minhas palavras, porque esta dói mais do que a maioria delas”, disse o técnico do primeiro ano, Monty Williams. “Um time que jogou ontem à noite conseguiu (50) pontos em reviravoltas e rebotes. É incrivelmente difícil entender como podemos ser superados nessas categorias.”

Os fãs dos Pistons gritavam ‘Venda o time! venda o time!’

Os Pistons caíram para 2-26, com a multidão cantando “Venda o time! Venda o time!” no final, em uma declaração em voz alta ao proprietário Tom Gores e sua empresa Platinum Equity. Detroit estará de volta à ação no sábado à noite no Brooklyn.

“Não estamos com 2-26 pontos ruins – de jeito nenhum estamos tão ruins assim”, disse Cade Cunningham, que liderou o Detroit com 28 pontos e 10 assistências. “Acho que podemos mudar isso. Podemos jogar um basquete muito melhor.”

Utah jogou sem quatro de seus sete maiores artilheiros – Lauri Markkanen, Jordan Clarkson, Keyonte George e Talen Horton-Tucker – na segunda noite consecutiva, depois de perder para Cleveland na quarta-feira.

“Essa é uma vitória de equipe muito, muito boa para nós”, disse o técnico do Jazz, Will Hardy. “É um jogo difícil de jogar – a segunda noite consecutiva na estrada com um monte de caras fora.”

Collin Sexton somou 19 pontos para o Jazz Utah e Ochai Agbaji fez 18. Jaden Ivey somou 24 pontos para o Detroit e Marvin Bagley III fez 22, mas ninguém mais fez mais do que oito.

Utah liderou por 90-88 no quarto período e aproveitou o chute fraco de Detroit para aumentar o placar para 100-93 faltando 7:40 para o fim.

Os Pistons perderam as primeiras seis tentativas de 3 pontos da quarta, mas Bojan Bogdanovic acertou uma para fazer o 104-100 faltando 4:40 para o fim. A cesta de 3 pontos de Olynyk contra seu ex-time colocou o Jazz com sete pontos e a entrada de Sexton fez 115-106 com 1:37 para o fim.

“O rebote é algo que enfatizamos durante toda a temporada e é definitivamente parte da nossa identidade no lado ofensivo da bola”, disse Hardy depois que seu time terminou com 15 rebotes ofensivos.

Sexton acrescentou dois lances livres para tornar o jogo de 11 pontos.

Os Pistons acertaram 1 em 10 em 3s no quarto trimestre.

“Tivemos a chance de vencer na reta final e simplesmente não fomos sólidos o suficiente”, disse Cunningham. “Esta é uma história da qual ninguém quer fazer parte.”

A SEGUIR

Jazz: Em Toronto no sábado à noite.

Pistons: No Brooklyn na noite de sábado.