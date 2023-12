Pistons quebram sequência de derrotas recorde da NBA em 28 jogos com vitória sobre Raptors

Tele Pistões Detroit terminou o seu NBA seqüência recorde de derrotas em 28 jogos, com uma vitória por 129-127 sobre o short-handed Raptors de Toronto na noite de sábado, como Cade Cunningham fez 30 pontos e 12 assistências.

Os Pistons, que não venciam desde 28 de outubro, igualaram o Filadélfia 76ers‘ recorde de 28, dividido nas temporadas 2014-15 e 2015-16. Eles terminaram a um passo do recorde das quatro principais ligas americana e canadense, estabelecido pelo Cardeais de Chicago durante a Segunda Guerra Mundial.

Sequência de derrotas do Detroit Pistons: fãs testemunham tiros de aquecimento dolorosos de assistir

“Eu me sinto incrível”, disse Cunningham. “Continuamos lutando. Foi um longo período, todas essas derrotas, mas estou feliz por fazer parte de um grupo de caras que não desistem.”

Jalen Duren fez 18 pontos e 17 rebotes para Detroit (3-29), enquanto Kevin Knox II marcou 17 pontos.

“Estou muito feliz por termos conseguido isso”, disse Duren. “Estamos lutando muito há alguns meses para conseguir um e passamos por muitas adversidades.”

Pascal me desculpe teve 35 pontos e Dennis Schroder marcou 28 para o Toronto, que jogava o segundo tempo consecutivo. Os Raptors negociaram E Anunoby, Precioso Achiuwa e Malaquias Flynn para o Knicks de Nova York mais cedo no dia. Eles receberam Barreto RJ e Emanuel Quickleymas eles não estavam disponíveis no sábado.

Darko Rajakovic, do Raptors, elogia os Pistons

“Foi um dia muito emocionante para todos”, disse o técnico do Raptors, Darko Rajakovic. “Estou muito orgulhoso da energia que nossos rapazes tiveram, levando tudo em consideração.

“Também não quero tirar nada do que o Detroit fez. Eles fizeram um jogo muito bom e acertaram alguns chutes muito, muito oportunos.”

Os Pistons lideraram por 90-86 indo para o quarto lugar e nenhum dos times foi capaz de fazer uma sequência até os arremessos de 3 pontos consecutivos de Cunningham e Jaden Ivey fez 110-99 faltando 5:50 para o fim.

Toronto respondeu com uma sequência de 8-2, incluindo seis pontos de Scottie Barnes, mas o saltador de Cunningham fez 114-107 e os Pistons conseguiram três paradas consecutivas contra Siakam. Outro saltador de Cunningham aumentou a margem para nove faltando 1:34 para o fim.

A cesta de 3 pontos de Siakam fez 126-122 faltando 17 segundos para o final, mas os Pistons fecharam o jogo na linha. Gary Trent Jr.. acertou uma cesta de 3 pontos faltando um segundo, mas a comemoração já estava começando.

“Estive em muitos vestiários durante toda a minha vida, mas isso é a primeira vez para mim”, disse o técnico do Pistons Monty Williams disse. “Os rapazes estavam gritando. Eu estava quase chorando. Estou muito feliz pelos nossos rapazes e por todos no vestiário.”

Raptors quase assumiu o controle dos Pistons

Os Raptors perdiam por oito pontos no intervalo, mas Siakam e Trent marcaram 24 pontos em oito minutos para colocar o Toronto à frente por 75-74. Siakam terminou com 20 dos 42 pontos do Toronto no quarto e, mais importante, levou Cunningham para o banco com quatro faltas.

“Desafiei tanto (Siakam) quanto Scottie no intervalo”, disse Rajakovic. “Disse-lhes que precisávamos de mais deles na segunda parte e ambos fizeram um trabalho muito bom.”

Os Raptors marcaram 83 pontos no segundo tempo, depois de somar 44 no primeiro.

“Perdemos alguns lances livres e muitas bandejas que costumamos fazer”, disse Rajakovic.

A SEGUIR

raptores: Hospedar Cleveland na noite de segunda-feira.

Pistões: No Houston na noite de segunda-feira.