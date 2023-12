Pistons se tornam o pior time da NBA, apesar dos melhores esforços de Cade Cunningham

Tele Pistões Detroit (2-28) agora perdeu um NBA recorde de 27 jogos consecutivos em uma única temporada após a derrota por 118-112 na noite de terça-feira para o Redes do Brooklyn (15-15) na Little Caesars Arena apesar Cade Cunningham marcando 41 pontos.

Cunningham, de 22 anos, marcou 37 pontos no segundo tempo em 15 de 21 arremessos de campo, mas ainda não foi o suficiente. Detroit entrou no jogo empatado com a temporada 2013-14 Filadélfia 76ers e 2010-11 Cavaliers de Cleveland pelo maior número de derrotas consecutivas em uma única temporada.

Sequência de derrotas do Detroit Pistons: fãs testemunham tiros de aquecimento dolorosos de assistir

Filadélfia, no entanto, ainda tem o recorde geral de derrotas com 28 jogos consecutivos, uma derrapagem que uniu as temporadas 2014-15 e 2015-16.

Os torcedores do Pistons mais uma vez gritaram “vender o time” quando o jogo chegou ao fim. Cunningham fez uma cesta de 3 pontos e bandeja, mas Bojan Bogdanovic foi o único outro jogador do Detroit a marcar mais de 15 pontos.

Cunningham marcou 18 dos 31 pontos do Pistons no terceiro quarto para manter a disputa acirrada no último período. Detroit até começou o jogo com uma pontuação de 22-8.

O que vem a seguir para os pistões?

O Brooklyn superou o Detroit por 53 a 32 no resto do primeiro tempo para selar o destino do pior time de todos os tempos da liga.

Treinador dos Pistons Monty Williams provavelmente será aquele que receberá a maior parte da culpa na mídia e no front office.

Ele terá sorte se a série de derrotas não se transformar em algo muito pior. O próximo teste será quinta-feira, na estrada, contra o celtas de Boston.

Se os Pistons perderem, eles empatarão a derrapagem de 28 jogos do 76ers e estarão no caminho certo para estabelecer um novo recorde no sábado, em casa, contra o Raptors de Toronto.